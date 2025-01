Rosyjski statek u wybrzeży Irlandii – wojsko w akcji

Ruchy tankowca, pływającego pod karaibską banderą, były dokładnie śledzone na międzynarodowych wodach w ostatnich dniach. We wtorek rano wojsko przeprowadziło misję powietrzną z użyciem samolotu patrolowego. Metagas Everest znajduje się na liście jednostek objętych sankcjami przez Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię, a Rosja wykorzystuje go do obchodzenia ograniczeń nałożonych po inwazji na Ukrainę. Statek, przystosowany do transportu ciekłego gazu ziemnego, w zeszłym miesiącu wypłynął z rosyjskiego portu Umba w pobliżu Finlandii. Jego ruchy monitorowano przy użyciu oprogramowania do śledzenia jednostek morskich.

Irlandzka czujność wobec rosyjskiego tankowca

Irlandzka armia ma powody do zaniepokojenia nie tylko w związku z możliwym łamaniem sankcji przez tankowiec przebywający w wyłącznej strefie ekonomicznej Irlandii (EEZ), ale także z uwagi na jego stan techniczny. Wiekowe jednostki z rosyjskiej floty cieni, w tym Metagas Everest, często są w złym stanie technicznym, co zwiększa ryzyko poważnych zagrożeń środowiskowych podczas transportu dużych ilości paliwa.

Do obserwacji Metagas Everest wysłano nowoczesny samolot patrolowy Airbus C295, wyposażony w zaawansowane systemy monitorujące. Tankowiec, poruszający się wzdłuż zachodnich wybrzeży Irlandii, nie wpłynął na razie na wody terytorialne kraju. Irlandzkie siły obronne rozważają jednak możliwość eskortowania jednostki przez okręt wojenny.

Dodatkowe podejrzenia budziły działania statku, który wielokrotnie włączał i wyłączał swój transponder AIS (system automatycznej identyfikacji), co utrudniało jego lokalizację. Pomimo tych manewrów, od momentu rozpoczęcia nadzoru nie odnotowano innych podejrzanych działań tankowca.

Źródło: wiadomości.onet.pl