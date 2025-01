Czy twój ręcznik jest czysty? Fakty, które mogą Cię zaskoczyć

Ręczniki to jeden z podstawowych elementów codziennej higieny, ale ich regularne pranie jest często zaniedbywane. Badania wykazują, że wiele osób pierze ręczniki znacznie rzadziej, niż zalecają specjaliści. Co trzeci badany deklaruje pranie raz w miesiącu, a niektórzy robią to tylko raz w roku.

Chociaż ręczniki wyglądają czysto, mogą być siedliskiem bakterii, takich jak Staphylococcus, Escherichia coli, czy nawet Salmonella. Większość z nich pochodzi z naszej skóry, ale ręczniki mogą być również zanieczyszczone drobnoustrojami z wody, powietrza czy toalety. Gdy są przechowywane w wilgotnym środowisku, stają się idealnym miejscem do ich namnażania.

Profesor Elizabeth Scott z Uniwersytetu Simmons podkreśla, że na naszej skórze znajduje się około 1000 gatunków bakterii, które zazwyczaj są nieszkodliwe. Problem pojawia się, gdy bakterie przenoszone na ręczniku dostaną się na uszkodzoną skórę lub błony śluzowe. Ręczniki mogą być też nośnikiem patogenów, takich jak wirusy brodawczaka czy Covid-19.

Eksperci zalecają pranie ręczników co najmniej raz w tygodniu, a w szczególnych sytuacjach, takich jak choroba, nawet codziennie. Ręczniki używane w kuchni, które mają kontakt z żywnością, powinny być traktowane z równie dużą uwagą. Jean-Yves Maillard z Uniwersytetu w Cardiff zauważa, że regularne pranie pomaga zmniejszyć ryzyko zakażeń bakteryjnych i ograniczyć stosowanie antybiotyków.

Jednak praktyki prania różnią się w zależności od regionu. W Indiach 20% osób pierze ręczniki dwa razy w tygodniu, a w Japonii stosuje się do tego celu nawet zużytą wodę kąpielową, co oszczędza wodę, ale zwiększa ryzyko przenoszenia bakterii.

Higiena ręczników to kluczowy element profilaktyki zdrowotnej. Dbając o ich czystość, nie tylko zapobiegamy infekcjom, ale także przedłużamy ich żywotność i estetykę.



Źródło: BBC