Jak dwie godziny tygodniowo mogą uratować twoje serce

Regularne ćwiczenia są nieocenione dla zdrowia serca. Obniżają ciśnienie krwi, poziom cholesterolu i zmniejszają ryzyko zawału serca oraz udaru mózgu. Jednak wiele osób ma trudności z wprowadzeniem zalecanej ilości aktywności fizycznej do swojego harmonogramu. Dobra wiadomość? Nawet dwie godziny tygodniowo mogą przynieść wymierne korzyści – szczególnie dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z ćwiczeniami.

Według prof. Swobody osoby prowadzące siedzący tryb życia mogą zmniejszyć ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych o 20%, wykonując jedynie godzinę lub dwie tygodniowo spokojnej jazdy na rowerze lub szybkiego marszu. Największe korzyści pojawiają się na początku aktywności, a następnie stopniowo maleją – efekt ten jest znany jako krzywa w kształcie litery J.

Dla bardziej zaawansowanych osób, które ćwiczą cztery godziny tygodniowo, redukcja ryzyka zwiększa się o dodatkowe 10%. Ćwiczenia o wysokiej intensywności, takie jak trening interwałowy (HIIT), mogą dodatkowo przyspieszyć efekty, nawet jeśli trwają zaledwie 20 minut.

Swoboda podkreśla jednak, że osoby z chorobami sercowo-naczyniowymi powinny unikać forsownych ćwiczeń i skupić się na aktywności o niskiej lub umiarkowanej intensywności. „Nawet niewielka ilość ruchu może przynieść znaczące korzyści” – zapewnia profesor.

Co więcej, badania pokazują, że ćwiczenia wykonywane wyłącznie w weekendy również przynoszą korzyści. Dla osób z napiętym grafikiem to dobra wiadomość: wystarczy dostosować aktywność do swojego stylu życia.



