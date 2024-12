Czy twój sąsiad szkodzi twojemu zdrowiu? O otępieniu i stresie

Badanie przeprowadzili naukowcy z Wake Forest University School of Medicine w Winston-Salem (USA). Autorzy przeanalizowali dane 537 dorosłych powyżej 55. roku życia z badania Healthy Brain Study, odbywającego się w Centrum Badawczym Choroby Alzheimera Wake Forest University School of Medicine w latach 2016–2021.

Osoby objęte Healthy Brain Study przeszły badania kliniczne, testy neuropoznawcze i badania obrazowe układu nerwowego, a także testy kardiometaboliczne w celu przesiewowego wykrycia cukrzycy, wysokiego poziomu cholesterolu i wysokiego ciśnienia krwi.

Testy neuropoznawcze oceniały pamięć, funkcje wykonawcze, język, umiejętności wzrokowo-przestrzenne, koncentrację i uwagę.

Uzyskane wyniki sugerują, że życie w wywierającej niekorzystny wpływ okolicy wiąże się z wyższym ciśnieniem krwi i niższymi wynikami poznawczymi, nawet wśród osób, u których nie zdiagnozowano łagodnego upośledzenia poznawczego.

„Odkryliśmy związek między niekorzystnym sąsiedztwem a wyższym ciśnieniem krwi i wskaźnikiem kardiometabolicznym, a także niższymi wynikami poznawczymi u osób, u których nie zdiagnozowano łagodnego upośledzenia poznawczego” — wskazał Sudarshan Krishnamurthy z Wake Forest University School of Medicine, pierwszy autor artykułu.

„Wiemy, że gorszy dostęp do edukacji, zatrudnienia, dochodów i mieszkań zwiększa ryzyko choroby Alzheimera i pokrewnych demencji” – powiedział dr James R. Bateman, adiunkt neurologii w Wake Forest University School of Medicine i główny autor. „Potrzebne są jednak dalsze badania, aby lepiej zrozumieć wpływ społecznych wyznaczników zdrowia, w tym to, co to badanie analizowało w kontekście niekorzystnej sytuacji sąsiedzkiej. Te wyniki pokazują, że życie w zaniedbanej okolicy ma większy wpływ na zdrowie serca i funkcjonowanie mózgu u osób bez wcześniejszych problemów poznawczych” - zaznaczył.

Jak wyjaśnił Bateman, niekorzystne sąsiedztwo odnosi się do braku zasobów społecznych i ekonomicznych w otoczeniu. Aby to ocenić, zespół badawczy wykorzystał powszechnie uznawany krajowy indeks niedostatku w okolicy, który mierzy jakość mieszkań, wykształcenie i dochody.

„To badanie potwierdza naszą hipotezę: miejsce zamieszkania oraz zasoby i możliwości, które są dla Ciebie dostępne, mają namacalny wpływ na ryzyko wystąpienia demencji” — powiedział Krishnamurthy.

„Celem naszego badania była analiza związku niekorzystnego sąsiedztwa z parametrami zdrowia kardiometabolicznego i funkcji poznawczych u osób z rozpoznanym łagodnym upośledzeniem funkcji poznawczych i bez niego” — dodał Bateman, który jest również neurologiem w Atrium Health Wake Forest Baptist.

Funkcje poznawcze dotyczą myślenia, uczenia się, zapamiętywania, bycia świadomym otoczenia i wydawania osądów. Łagodne upośledzenie funkcji poznawczych to spadek pamięci i umiejętności myślenia, który jest większy niż oczekiwano w przypadku normalnego starzenia się i jest czynnikiem ryzyka demencji.

Wiele chorób kardiometabolicznych może zwiększać ryzyko upośledzenia funkcji poznawczych i demencji. Na zdrowie kardiometaboliczne wpływają na przykład poziom glukozy we krwi, wysokie ciśnienie krwi, wysoki poziom cholesterolu i otyłość.

red./PAP