Pilotażowy program w szpitalu dziecięcym w Olsztynie. Wsparcie dla rodziców noworodków i wcześniaków

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie rozpoczął realizację pilotażowego programu adresowanego do rodziców noworodków i wcześniaków leczonych w szpitalu. To efekt wsparcia udzielonego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który w całości finansuje projekt. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w kraju.

Od listopada br. rodzice dzieci leczonych w Klinicznym Oddziale Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt mogą skorzystać ze wsparcia psychologicznego, a matki dodatkowo otrzymują fachową pomoc i porady w zakresie naturalnego karmienia.

— Pobyt noworodka w szpitalu, tuż po urodzeniu lub w późniejszym okresie, spowodowany różnorodnymi problemami zdrowotnymi dziecka, takimi jak wcześniactwo, wady wrodzone czy inne problemy kliniczne noworodków, kontrastuje z pierwotnymi oczekiwaniami rodziców, dziadków i rodziny, które zakładają jak najszybszy powrót do domu ze zdrowym dzieckiem i radość z rodzicielstwa. Jest to sytuacja stresująca dla rodziców, a często nakłada się na nią także depresja poporodowa u matki — powiedziała dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek, dyrektor WSSD w Olsztynie.

W takich okolicznościach matki (a także ojcowie przebywający przy dziecku) potrzebują wsparcia psychologicznego, które pomoże przejść przez ten trudny okres, zaadoptować się do nowej sytuacji, zapobiec pogłębianiu się stanu depresyjnego oraz przygotować się do nowych zadań po powrocie do domu. Dodatkowo matki często borykają się z problemem karmienia dziecka własnym pokarmem, co jest równie ważne dla utrzymania ich szeroko rozumianego dobrostanu psychicznego i ma ogromny wpływ na zdrowie oraz prawidłowy rozwój dziecka.

Program „Wsparcie psychologiczne i laktacyjne rodziców noworodków – pacjentów Klinicznego Oddziału Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt WSSD w Olsztynie” wychodzi naprzeciw tym problemom. Obejmuje bezpłatne porady psychologiczne, a w razie konieczności także indywidualną psychoterapię oraz psychoedukację w ramach cotygodniowych spotkań grupowych. Każda matka otrzymuje porady laktacyjne udzielane przez konsultantkę laktacyjną w ilości dostosowanej do jej potrzeb. Dodatkowo w oddziale prowadzone są cotygodniowe warsztaty grupowe z zakresu laktacji. Dzięki środkom z programu zakupione zostaną specjalistyczne laktatory wraz z akcesoriami.

Projekt ten jest wyjątkowy w skali całego kraju. Do tej pory rodzice noworodków hospitalizowanych w klinicznym oddziale patologii i wad wrodzonych noworodków i niemowląt otrzymywali jedynie częściowe wsparcie od psychologów i konsultantów laktacyjnych zatrudnionych w szpitalu, jednak ani porady psychologiczne, ani laktacyjne nie były finansowane przez NFZ.

— Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego aktywnie wspiera i finansuje programy profilaktyczne. Cieszymy się, że wspólnie z olsztyńskim Szpitalem Dziecięcym wdrażamy projekt, który wyznacza nowe trendy w opiece nad dzieckiem i jego rodzicem. Doświadczenia zdobyte podczas realizacji części pilotażowej programu otworzą drogę do jego kontynuacji w przyszłości — powiedział Łukasz Łukaszewski, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Część pilotażowa programu potrwa do końca bieżącego roku, a jego koszt wyniesie 50 tys. zł. W Klinicznym Oddziale Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie rocznie hospitalizowanych jest ponad 500 noworodków wymagających interdyscyplinarnego wsparcia razem z rodzicami.