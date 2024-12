Księgowa warmińsko-mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego z krajowym sukcesem

"Mistrz Finansów Publicznych" to konkurs dla pracowników działów finansowo-księgowych jednostek sektora publicznego. Organizatorzy podają, że główną ideą konkursu jest motywowanie księgowych do rozwoju i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

X edycja konkursu "Mistrz Finansów Publicznych" zrealizowana została w trzech etapach: pierwszy trwał do 1 października i polegał na rozwiązaniu testu udostępnionego przez Finanse Publiczne. Do 23 października trwał drugi etap, do którego przeszło 50 uczestników (po 25 uczestników z jednostek samorządowych i jednostek państwowych), które uzyskały najwyższą liczbę prawidłowych odpowiedzi w pierwszym etapie.

25 listopada w Toruniu odbył się turniej finałowy, w którym udział wzięło 20 uczestników z każdej z dwóch kategorii, którzy zdobyli najwięcej punktów w poprzednim etapie.

W konkursie pojawiła się księgowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Monika Błaut. Została ona wicemistrzem Finansów Publicznych 2024 w jednostkach samorządowych. Ustąpiła jedynie miejsca Ilonie Adamkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (woj. opolskie).

Warto wspomnieć, że to nie pierwszy raz, kiedy Monika Błaut wystartowała w ogólnopolskim konkursie o tytuł Mistrza Finansów Publicznych. Swoją przygodę rozpoczęła w 2017 roku i od razu wygrała zmagania w kategorii "jednostki samorządowe". Dwa lata później została wicemistrzem. W 2022 roku nie tylko ponownie została mistrzynią w jednostkach samorządowych, ale i zdobyła tytuł Mistrzyni Finansów Publicznych.