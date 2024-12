Pół miliarda złotych było o włos

Ależ o wielkie pieniądze, a dokładnie o ponad pół miliarda złotych otarł się ktoś w Dywitach. W ostatnim piątkowym losowaniu w Eurojackpocie do wygrania było 520 mln zł. Nikt w Europie nie trafił wygranej pierwszego stopnia, choć padło aż 9 wygranych drugiego stopnia po ponad 3 mln euro każda.

W Polsce padły cztery wygrane czwartego stopnia w wysokości 279,8 tys. zł, w tym jedna w Dywitach. Tu kupon został wysłany w kolekturze przy ul. Spółdzielczej. A graczowi do fortuny zabrakło tylko jeszcze jednej prawidłowo skreślonej liczby, a więc naprawdę niewiele.

Podobna sytuacja miała miejsce podczas poprzedniego losowania tej gry. Wtedy w Polsce padły trzy wygrane czwartego stopnia w wysokości 317,5 tys. zł, w tym jedna w Elblągu.

Obaj gracze otarli się o wielkie pieniądze. Czy to pech, czy to szczęście? Raczej to drugie, bo mieć nagle kilkaset tysięcy złotych w kieszeni, a nie mieć, to naprawdę spora różnica.

Ostatnio szczęście sprzyja mieszkańcom naszego regionu, bo w Olsztynie ktoś trafił szóstkę w Lotto i wygrał nieco ponad 4 mln zł. Szóstki padły też w Ostródzie i Barczewie. Tu gracze wygrali odpowiednio 2,6 mln zł i 2,4 mln zł. Ponadto w ubiegłym tygodniu mieszkaniec Szczytna trafił piątkę w Mini Lotto i wygrał 215,4 tys. zł. Główna wygrana w Mini Lotto padła też Olsztynie, ale w związku z tym, że było w sumie pięć piątek, to wygrana była dużo mniejsza, bo wyniosła 91,6 tys. zł. Podobnie było z wygraną w w Mini Lotto w Lidzbarku Warm. Traf chciał, że też padło pięć piątek i każdy z graczy dostał po 90,5 tys. zł.

Jak widać dobra passa trwa i kto wie, co przyniosą kolejne losowania, a w najbliższym losowaniu w Eurojackpocie do wygrania jest 520 mln zł..

am