Sprzedałem dom i zamieszkałem w kamperze - Wyprawomaniak w Olsztynie

Adam Cieplak (Wyprawomaniak.pl) w pewnym momencie swojego życia rzucił wszystko, sprzedał dom i zamieszkał w kamperze. W rozmowie z Gazetą Olsztyńską zdradza, co go do tego skłoniło. Podpowiada czy warto kupić kampera za 3,5 mln złotych oraz ujawnia kulisy taniego podróżowania.