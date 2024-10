Lekarze na Warmii i Mazurach wystawiają coraz więcej zwolnień lekarskich z kodem "C". Kto je otrzymuje?

Lekarze w całej Polsce coraz częściej wystawiają zwolnienia lekarskie z kodem "C". Czy to oznacza, że Polacy mają problem z alkoholem?

Zwolnienie lekarskie z kodem "C" przysługuje ubezpieczonemu, którego niezdolność do pracy spowodowana została nadużyciem alkoholu.

— O tym, czy choroba wynika z nadużycia alkoholu czy z innych przyczyn poświadcza lekarz. Po stwierdzeniu, że istnieje związek między spożyciem alkoholu i stanem chorobowym pacjenta — mówi Anna Grabowska, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego.

Rzeczniczka dodała, że jeżeli lekarz stwierdzi, że choroba powodująca niezdolność do pracy pozostaje w związku przyczynowym z nadużyciem alkoholu, w zaświadczeniu lekarskim obok numeru statystycznego choroby, oznaczającego chorobę wywołującą niezdolność do pracy, powinien wpisać kod "C", co wpływa na prawo do zasiłku.

— Najczęściej zwolnienia lekarskie z oznaczeniem "C" jest przyznawane na okres od jednego do pięciu dni — dodała.

W 2023 roku w całym kraju wystawiono 6,6 tysiąca takich zaświadczeń.

— Zwolnienia lekarskie z kodem "C" oznaczają najczęściej zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania oraz inne schorzenia związane z nadmiernym spożyciem alkoholu, w tym: marskość wątroby, wrzody żołądka, choroby sercowo-naczyniowe — wyjaśniła Grabowska.

Jak się okazuje, oznaczenie tym kodem na zwolnieniach lekarskich dotyczy przede wszystkim mężczyzn (75 proc.).

W ubiegłym roku takie zwolnienia dotyczyły najczęściej mężczyzn w wieku 40-44 lat (blisko 19 proc. przypadków) oraz kobiet w wieku 30-34 lata (ponad 22 proc. przypadków).