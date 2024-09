Misiek Koterski otworzył prywatny ośrodek leczenia uzależnień na Mazurach

Michał "Misiek" Koterski, który przeszedł długą drogę w walce z uzależnieniami, teraz chce pomóc innym. Wspólnie z partnerką biznesową otworzył klinikę leczenia uzależnień „Odwróceni” na Mazurach. Klinika, choć wymagająca w procesie terapii, zapewnia pacjentom profesjonalną opiekę w komfortowych warunkach przypominających luksusowy hotel.

— W piątek 6 września oficjalnie otworzyliśmy wraz z moja wspólniczką Dominiką Szefler Kalbarczyk naszą klinikę "Odwróceni". Był to dzień pełen emocji, wzruszeń i niedowierzania, że to się naprawdę wydarzyło. Życie pisze najlepsze i najbardziej nieprzewidywalne scenariusze, historia zatoczyło koło — czytamy we wpisie w mediach społecznościowych Koterskiego.

Jak relacjonuje aktor, lata temu, kiedy jego tata zaczynał karierę jako reżyser, robił filmy dokumentalne. Jeden z pierwszych, który zrobił to film o Marku Kotańskim, człowieku, który stworzył Monar i założeniu przez niego pierwszego w Polsce ośrodka dla uzależnionych w Głoskowie.

— Były to czasy kiedy narkomanki mogły leczyć się ze swoimi nowo narodzonymi dziećmi. Mój tata wpadł na pomysł żeby dać tym dzieciaczkom ciuszki po mnie, z których wyrosłem, czemu przeciwna była moja mama, która uważała że to może przynieść pecha. I niestety w jakimś sensie przyniosło — relacjonuje Koterski. — Od 14 roku życia pogrążyłem się w ciężkim uzależnieniu od wszelkich substancji zmieniających świadomość na 21 lat. W międzyczasie trafiłem na roczną terapię do ośrodka, który prowadzili "byli narkomani" Krzysztof i George, którzy lata temu leczyli się w Głoskowie, gdy mój tato robił o nim dokument. Dzisiaj jestem 10 lat trzeźwy i wiem, że te wszystkie doświadczenia, wzloty upadki, wiele lat leczenia w różnych ośrodkach i na różnych terapiach były po coś.

Tym razem Koterski wraz z Dominiką otworzyli klinikę leczenia uzależnień, a na ich pokładzie pojawiła się terapeutka, córka Marka Kotańskiego. To Joanna Kotańska, która została dyrektorem merytorycznym w klinice.

— Na tym pokładzie jest nie tylko ona, to także zespół profesjonalnych terapeutek z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu uzależnień. To właśnie one rozpoczną u nas tą najtrudniejszą z walk, walkę ze śmiertelną chorobą o ludzkie życie — pisze Koterski w mediach społecznościowych. — Jesteśmy zaszczyceni, że możemy pracować z takimi ludźmi. Ale jest ich o wiele więcej. Bowiem są to psychiatrzy, moja teściowa, która spina to wszystko w całość, pielęgniarki, zespół medyczny, panie, które dbają o porządek w ośrodku, niezastąpiony Henryk, który dba o zwierzęta i nasz dom, a także moja cudowna żona, która zmobilizowała mnie do działania i dba o social media naszej kliniki. To także przyjaciele ośrodka, artyści, sportowcy, którzy będą przyjeżdżać wspierać i inspirować naszych pacjentów, ale także pani starosta i pan burmistrz i wielu wielu innych, którzy wspierają nasz projekt — wylicza aktor.

Klinika "Odwróceni" mieści się w malowniczej wsi Kal w województwie warmińsko-mazurskim. Panują w niej mniej rygorystyczne zasady, pacjenci mają dostęp do telefonów i mogą korzystać z codziennych aktywności fizycznych, takich jak basen, siłownia, kort tenisowy oraz stadnina koni, co wyróżnia ośrodek spośród innych miejsc leczenia uzależnień.

Luksusowe warunki wiążą się jednak z wysokimi kosztami leczenia. Jak podano redakcji „Faktu”, opłata za miesiąc pobytu wynosi 35 tys. zł, a cena za dwa miesiące jest ustalana indywidualnie, bez względu na rodzaj uzależnienia.

Jak mówi prezenter, do kliniki zawitały już pierwsze osoby, które im zaufały i które będą walczyć o swoje nowe życie, życie w trzeźwości.

— Postaramy się tego zaufania nie zawieść i zrobimy wszystko, żeby im pomóc i dać narzędzia do walki z tą chorobą. Czeka nas najcięższa z bitew i ogromna obustronna praca, żeby wyjść na prostą. Żadna terapia nie daje gwarancji, ale jeżeli bardzo tego zapragniecie to wszystko jest możliwe. Wiem, bo sam tego doświadczyłem, a wszystko, co najlepsze spotkało mnie w życiu na trzeźwo/ Dlatego dziękuje wszystkim, którzy dołożyli i dokładają cegiełkę w budowę i rozwój tego miejsca — pisze Koterski.



Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami:

- Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990

- Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880

- Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068

- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002