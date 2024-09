Polacy nie boją się sztucznej inteligencji

O swoją pracę w obliczu AI obawia się 3 proc. Polaków, niemal co trzeci (31 proc.) uważa, że rozwój sztucznej inteligencji w ogóle go nie dotknie, a 41 proc. nie wie co się wydarzy. Tak wynika z badania zleconego przez Personnel Service.

Autorzy badania wskazali, że 16 proc. osób ma świadomość, że AI może zastąpić część wykonywanych przez nich badań, a 10 proc. zakłada, że narzędzia te będą istotnym wsparciem w codziennej pracy.

Ponadto 13 proc. ankietowanych wskazało, że aktualnie korzysta ze sztucznej inteligencji podczas pracy. Niemal co trzecia osoba (31 proc.) stwierdza natomiast, że rewolucja technologiczna związana z AI jej nie dotknie, a największy odsetek (41 proc.) jeszcze nie wie, co się wydarzy. Jednocześnie 3 proc. badanych obawia się o swoje stanowisko w obliczu AI.

Jak wynika z danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego w pierwszym kwartale bieżącego roku zatrudnionych w Polsce było 17,1 mln osób.

Co trzeci zatrudniony (5,5 mln osób) jest "wysoce narażony z niskim stopniem komplementarności, co oznacza, że ich zadania prawdopodobnie zostaną zastąpione przez AI".

Ponadto 40 proc. (6,87 mln osób) ma niewielką ekspozycję na zmiany (AI prawdopodobnie ich nie dotknie), a 27 proc. (4,65 mln osób) może być wysoce narażona, ale z wysokim poziomem komplementarności (oznacza to, że prawdopodobnie skorzystają na AI).

Autorzy badania stwierdzili, że "oceny są bardziej realne" po zapytaniu o to, dla jak dużej części pracowników w Polsce AI jest zagrożeniem. Najwięcej badanych (22 proc.) uważa, że sztuczna inteligencja może zastąpić mniej niż 10 proc. miejsc pracy, po 17 proc. respondentów wskazuje na 11-20 proc. lub 21-30 proc., a 12 proc. spodziewa się, że więcej niż jedna trzecia pracowników straci pracę. Jak zauważono, duża grupa osób (33 proc.) w ogóle nie potrafi tego ocenić.

Badanie zlecone przez Personnel Service przeprowadził panel badawczy Ariadna w dniach 14-16 sierpnia br. na reprezentatywnej grupie 1026 respondentów.

ih, PAP