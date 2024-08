Światowej sławy lekkoatleci będą rywalizować w Kortowie [ZDJĘCIA]

Memoriał Zbigniewa Ludwichowskiego upamiętnia wybitnego trenera lekkiej atletyki, związanego z KS AZS UWM Olsztyn, który prowadził z sukcesami wielu biegaczy oraz kadrę narodową PZLA. W tym roku wydarzenie to zyskało szczególną rangę, wchodząc do prestiżowego World Athletics Continental Tour w kategorii Bronze. Jest to coroczna seria niezależnych zawodów lekkoatletycznych uznawanych przez World Athletics (dawniej IAAF), stanowiąca drugi, po Diamentowej Lidze, poziom międzynarodowych jednodniowych zawodów.

W czwartek 22 sierpnia odbyła się konferencja prasowa poświęcona memoriałowi. Wzięła w niej udział Natalia Kaczmarek, brązowa medalistka tegorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu. Zawodniczka nie ukrywała, że stadion w Kortowie jest jej dobrze znany. W ubiegłym roku, podczas trzeciego Memoriału Zbigniewa Ludwichowskiego, zwyciężyła w biegu na 500 metrów z czasem 1:07.18. Jest to najlepszy wynik na tym dystansie w historii polskiej lekkiej atletyki i dziewiąty na światowych listach wszech czasów.

– Lubię startować w Olsztynie, bo jest tu fajna atmosfera. Można powiedzieć, że też tu trenuję na co dzień. Znam ten stadion i czuję się na nim bardzo dobrze. W tamtym roku podczas memoriału zwyciężyłam na dystansie 500 metrów i pobiłam rekord. W tym roku dystans będzie dużo krótszy, bo 150 m. Mam nadzieję, że podołam, pobiegnę szybko i też będę podobać się kibicom – mówiła Natalia.

W konferencji prasowej udział wziął także Sławomir Nitras, minister sportu i turystyki, który podziękował władzom województwa i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz lokalnemu środowisku za budowanie tradycji memoriału.

– Sport akademicki jest dla mnie bardzo ważny. Z wielkim żalem obserwuję sportowe obiekty akademickie w Polsce, które stoją puste i nic się na nich nie dzieje. Każdej uczelni, która inwestuje w sport, mocno kibicuję i obiecuję wspierać. Postaram się też pomóc, aby olsztyński memoriał był ważnym mityngiem na mapie Polski – przekonywał minister.

Dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego podkreślił, że bardzo cieszy się, że może gościć w murach uczelni medalistkę igrzysk olimpijskich, ale przypomniał także nazwiska innych znanych sportowców, którzy są związani z AZS UWM, jak Konrad Bukowiecki czy Karol Zalewski.

– Nasz Uniwersytet bardzo mocno stawia na sport akademicki. Wspieramy naszą kadrę i wychowujemy nowe pokolenia sportowców. Cieszę się, że podczas memoriału zaprezentują się nie tylko nasi najlepsi polscy zawodnicy, ale będziemy także gościć zawodników ze Stanów Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Jamajki czy Wielkiej Brytanii. Cieszę się, że królowa sportu będzie u nas świętowała podczas Memoriału Zbigniewa Ludwichowskiego – zaznaczał rektor i przypomniał, że jest to możliwe m.in. dzięki otrzymaniu przed kilkoma laty wsparcia z ministerstwa sportu. Wówczas stadion w Kortowie przeszedł gruntowny remont i modernizację i od 2019 r. spełnia wszystkie wymogi Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, dotyczące obiektów kategorii III. Oznacza to, że można na nim organizować zawody o randze Mistrzostw Polski. To również jedyny obiekt w województwie warmińsko-mazurskim, który ma 8-torową bieżnię lekkoatletyczną o długości 400 m pokrytą syntetyczną nawierzchnią sportową najwyższej klasy. Stadion posiada również: skocznie do skoków w dal, dwie dwustronne skocznie do trójskoku, dwie dwukierunkowe skocznie do skoku o tyczce, skocznię wzwyż, rów z wodą, rzutnie do pchnięcia kulą, dwie do rzutu oszczepem, dwie do rzutu dyskiem i młotem.

Warmia i Mazury pretendują do tego, aby stać się stolicą lekkoatletyki. Dąży do tego nie tylko Uniwersytet, ale i samorząd województwa, który od początku uczestniczy w wydarzeniu.

– Lubimy takie wyzwania – mówił Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. – Każdy z nas, kto miał do czynienia ze sportem w młodym wieku, potrzebował idoli. Memoriał to doskonała okazja, aby spotkać gwiazdy sportu takie jak np. pani Natalia.

Dość trudny sezon sportowy miał Konrad Bukowiecki, polski lekkoatleta, specjalizujący się w pchnięciu kulą oraz rzucie dyskiem, a prywatnie narzeczony Natalii Kaczmarek. Jak sam przyznał ostatnio częściej walczy z kontuzjami niż z rywalami na rzutni. Start w Olsztynie będzie jego ostatnim w tym roku. Sportowiec zaznaczył jednak, żeby nie zapominać skąd wziął się Memoriał Zbigniewa Ludwichowskiego.

– Był to wspaniały człowiek, nasz przyjaciel, świetny szkoleniowiec. Zdecydowanie za szybko odszedł. Wolelibyśmy, żeby był tu z nami, ale jest jak jest. Uczcijmy jego pamięć 1 września – dodał kulomiot

Ireneusz Bukowiecki, trener KS AZS UWM Olsztyn oraz Szymon Niestatek, prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Lekkiej Atletyki dziękowali rektorowi oraz marszałkowi za nieocenioną pomoc w organizacji wydarzenia.

Podczas tegorocznej edycji Memoriału Zbigniewa Ludwichowskiego 1 września w Kortowie pojawi się 120 lekkoatletów z całego świata. Jest to idealna okazja, by zobaczyć ich występy na żywo i poczuć prawdziwe sportowe emocje w stolicy Warmii i Mazur. W wydarzeniu wezmą udział zawodnicy z USA, Jamajki, Kanady, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec, Czech, Grecji, Hiszpanii oraz Szwecji. Nie zabraknie również polskich sportowców. W Kortowie pojawi się również strefa aktywności, dlatego warto przyjść z rodziną i miło spędzić czas.

Źródło: UWM