Nowe światło w sprawie zaginięcia Izabeli Parzyszek

Według ustaleń ujawnionych przez Fakt, Izabela, która zaginęła 9 sierpnia po wyruszeniu do Wrocławia, była w separacji z mężem, choć w mediach początkowo przedstawiano ją jako szczęśliwą mężatkę. Izabela nie mieszkała już z mężem, choć nadal utrzymywali ze sobą kontakt. Te nowe okoliczności rzucają inne światło na sprawę.

Izabela w dniu zaginięcia miała odebrać swojego ojca ze szpitala we Wrocławiu, jednak na 78. kilometrze autostrady A4, w pobliżu wsi Kwiatowo, zatrzymała swój samochód. W rozmowie telefonicznej z ojcem przekazała, że jej pojazd uległ awarii. Nowe informacje wskazują jednak, że samochód był sprawny – uruchomili go znajomi ojca, którzy przybyli na miejsce. Pojazd został zabezpieczony przez policję do dalszych badań.

Ostatni kontakt Izabeli z ojcem miał miejsce o godzinie 19:36, gdy ten zapytał, czy wezwała lawetę. Izabela odpowiedziała, że nie, mimo iż od poprzedniej rozmowy minęła już godzina. Kiedy ojciec ponownie zadzwonił 20 minut później z informacją o zorganizowanej pomocy, kobieta już nie odebrała telefonu. Co mogła robić Izabela przez tę godzinę na autostradzie, pozostaje zagadką.

Wśród nowych ustaleń pojawia się hipoteza, że Izabela mogła sama zdecydować się na zniknięcie, co może być związane z trudnościami w małżeństwie i przynależnością do Świadków Jehowy, z których regułami mogła pragnąć zerwać. Świadkowie Jehowy rygorystycznie podchodzą do rozwodów, co mogło skomplikować jej sytuację.

Mąż Izabeli twierdzi, że nadal ją kocha i nie wierzy, że mogłaby zniknąć z własnej woli, jednak te nowe informacje wskazują na możliwość bardziej złożonego scenariusza. Co ciekawe, pojawiły się także doniesienia o filmie, który rzekomo może być kluczowy dla rozwiązania sprawy, choć policja nie potwierdza tych rewelacji.

Śledztwo wciąż trwa, a policja i prokuratura w Bolesławcu nadal badają różne wątki. Nowe informacje, które teraz wychodzą na jaw, mogą okazać się kluczowe dla odnalezienia Izabeli Parzyszek i rozwiązania zagadki jej tajemniczego zniknięcia.



źródło: Fakt