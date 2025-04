Prezydent Olsztyna spotka się z mieszkańcami Purdy. Będzie gorąco?

W sprawie spotkania wystosowano pismo do prezydenta Olsztyna Roberta Szewczyka. Stoją za nim inicjatorzy społecznego referendum, w którym mieszkańcy Purdy zamierzają wypowiedzieć się na temat działań władz Olsztyna. Ma odbyć się 27 kwietnia. – Chcemy dbać o rozwój naszej gminy. Nie walczymy o nasze dobro tu i teraz, walczymy o dobro w przyszłości – stwierdziła Katarzyna Maziec, przewodnicząca społecznego komitetu referendalnego.

Podkreśla, że sprawa poszerzenia granic to dla mieszkańców bardzo istotny temat, który budzi wiele pytań i wątpliwości. Zależy im na „otwartym dialogu i wyjaśnieniu wszelkich kwestii związanych z proponowaną zmianą, aby wspólnie zrozumieć konsekwencje oraz możliwości, jakie mogą z niej wynikać”. „W imieniu grupy społecznej, która zainicjowała referendum lokalne w gminie Purda, zapraszam Pana na spotkanie informacyjne z mieszkańcami gminy” – czytamy w dokumencie skierowanym do prezydenta Szewczyka. „Celem jest wyjaśnienie sytuacji związanej z deklaracją władz Olsztyna co do zmiany granic miasta poprzez przyłączenie części gminy Purda”.

Do sprawy odniósł się prezydent Olsztyna, który odpowiedział na złożoną propozycję. „Zdaję sobie sprawę z tego, że temat budzi emocje” – stwierdził. „A mieszkańcy gminy Purda (...) mogą mieć pytania, na które odpowiedzi pomogą ostatecznie rozwiać ich wątpliwości. (...) Jestem otwarty na takie rozmowy i chętnie odpowiem na nurtujące mieszkańców kwestie”.

Prezydent Szewczyk proponuje, by takie spotkanie odbyło się 22 kwietnia o godz. 18 we „wskazanym przez Państwa miejscu”. W jego trakcie władze Olsztyna chcą przedstawić multimedialną prezentację dotyczącą argumentów olsztyńskiego samorządu. Spotkanie ma potrwać półtorej godziny.

Sprawa dotyczy poszerzenia granic miasta. W planach władz Olsztyna jest zagospodarowanie tych terenów m.in. z myślą o budowie miasteczka prawnego, gdzie miałyby się znaleźć siedziby chociażby sądów, prokuratury, aresztu śledczego i komendy policji. Jednak zdecydowaną większość gruntów miasto chce przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową.

Władze gminy Purda podkreślają, że są to jedyne tereny inwestycyjne, z których ona mogłaby mieć korzyść.

Niezależnie od tego ratusz odniósł się do reakcji sąsiednich gmin na żądanie zwrotu kosztów za naukę ich dzieci w miejskich szkołach. – Aktualnie nie otrzymaliśmy odpowiedzi na wszystkie skierowane pisma. Podjęcie dalszych działań planujemy po zapoznaniu się z kompletnymi danymi, które pozwolą nam określić stanowiska gmin – stwierdził Karol Grosz z ratuszowego biura prasowego.

