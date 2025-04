W nocy na Stare Miasto pojedziemy tramwajem

Staromiejscy przedsiębiorcy przez lata narzekali, że ratusz nie ma pomysłu na ożywienie tej części Olsztyna. Ich frustrację pogłębiał widok pustych uliczek, a co za tym idzie — niewielkiej liczby gości w prowadzonych przez nich lokalach.

— To problemy związane z organizacją ruchu, w tym z parkowaniem, planem imprez, które by przyciągnęły gości. To wreszcie sprawa utrzymania czystości — wylicza sprawy do załatwienia jeden ze staromiejskich restauratorów. Ze swojej strony staromiejscy przedsiębiorcy przygotowali listę najważniejszych problemów, które powinny zostać rozwiązane. Zostały one już przekazane prezydentowi Olsztyna Robertowi Szewczykowi. Przedsiębiorcy zwracają uwagę m.in. na konieczność zapewnienia środków na remonty zabytkowych elewacji kamienic oraz poprawę oświetlenia ulic, zwłaszcza w bardziej zaniedbanych częściach starówki. Obecny stan architektury zdaniem staromiejskich restauratorów często daje wrażenie zaniedbania, co negatywnie wpływa na wizerunek Starego Miasta. Tamtejsi przedsiębiorcy proponują też całoroczne ogródki przy pubach i restauracjach. Ważne jest też odpowiednie skomunikowanie Starego Miasta z innymi dzielnicami. Rozwiązaniem byłoby uruchomienie nocnych kursów tramwajów w piątki i soboty w godzinach 23-2.

— To umożliwiłoby gościom staromiejskich lokali łatwy i bezpieczny powrót do domów na osiedlach Jaroty, Pieczewo oraz Nagórki. Obecnie brak nocnego transportu publicznego zniechęca wielu mieszkańców do spędzania czasu na Starym Mieście, a uruchomienie takiego połączenia mogłoby zwiększyć aktywność kulturalną i gospodarczą w tej części miasta — twierdzi Wojciech Kroczek, prezes stowarzyszenia Starówka Razem.

Miasto uruchamia nocne kursy tramwajów

Władze Olsztyna podjęły rzuconą rękawicę. Z naszych informacji wynika, że w ratuszu obecnie trwają prace nad wprowadzeniem nocnych kursów tramwajów na Stare Miasto.

— Po rozmowach z przedsiębiorcami prowadzącymi swój biznes na terenie Starego Miasta i analizie możliwości uruchomienia nowych połączeń komunikacyjnych zdecydowaliśmy się na uruchomienie dwóch nowych, nocnych linii tramwajowych. Nocny tramwaj, który zacznie funkcjonować wraz z początkiem maja, będzie kursował w soboty po dziennych liniach 1 i 5. Tramwaj linii nr 1 będzie odjeżdżał o trzech nowych godzinach: 0.05, 1.05 i 2.05, natomiast tramwaj linii nr 5 o godzinach 0.00, 1 i 2 — informuje Karol Grosz z ratuszowego biura prasowego.

Do sprawy odniósł się Wojciech Kroczek.

— Uruchomienie nocnych kursów tramwajów to jeden z naszych wielu postulatów. Cieszymy się, że zostanie on zrealizowany. Witamy go z otwartymi rękami. Takie działania dają podstawy do optymizmu w relacjach z władzami Olsztyna — stwierdził.

W tym roku po raz pierwszy ogródki piwne zostaną uruchomione na nowych zasadach.

— Dzięki uproszczonym zasadom restauratorzy zdecydowanie szybciej otrzymają pozwolenie na ich otwarcie. Oszczędność czasu to nawet do półtora miesiąca — mówi Grosz.

To efekt decyzji rady miasta. W poprzednim sezonie, chcąc urządzić taki ogródek, każdy z restauratorów musiał zapłacić za zajęcie tzw. pasa drogowego. A nie są to małe pieniądze. Stawka dzienna wynosi kilka złotych za jeden metr kwadratowy. Radni zdecydowali się wyłączyć część Starego Miasta z tego pasa. Tym samym przestały obowiązywać stawki za jego zajęcie, a restauratorzy będą płacić podatek od zajęcia gruntu pod działalność gospodarczą. Skraca się też czas oczekiwania na taką decyzję. Szybciej również w porównaniu z poprzednim sezonem zacznie działać scena znajdująca się w amfiteatrze. Już 16 maja wystąpi tam zespół Hunter. Koncert będzie częścią jubileuszowej trasy z okazji 40-lecia jego istnienia. Ze swojej strony ratusz zlecił także szczegółowe wysprzątanie starówki.

Zmieni się też lokalizacja ław dla handlarzy, które obecnie stoją na Targu Rybnym. Te mają zostać przeniesione w bardziej eksponowane miejsce na odcinku od ul. Nowowiejskiego do Wysokiej Bramy.

Menadżer z obowiązkami

Przypomnijmy, że pod koniec stycznia 2025 roku władze Olsztyna powołały właśnie menadżera Śródmieścia. Została nim Maria Dzieciątek. Na co dzień jest prezesem Towarzystwa Miłośników Olsztyna, wcześniej pracowała w Miejskim Ośrodku Kultury, a potem w muzeum katedralnym we Fromborku, angażowała się przez lata w wiele społecznych działań, była jednym z partnerów projektu Podwórka z Natury. Jednym z jej głównych zadań jest właśnie zajęcie się problemami Starego Miasta i animacją tej części miasta. Do obowiązków menadżera należy również koordynacja współpracy z przedsiębiorcami, tak żeby wprowadzić rozwiązania zwiększające liczbę osób korzystających z publicznej przestrzeni. Wśród zadań jest także współpraca z instytucjami kultury w celu poprawy oferty dla mieszkańców, w tym wydarzeń o charakterze kulturalno-rozrywkowym. Menadżer ma też inicjować kampanie promujące Śródmieście i Stare Miasto.

Grzegorz Szydłowski