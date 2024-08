Wartości na kartach księgi. Terytorialsi z Warmii i Mazur i Mazowsza przekazali sobie ważny symbol

To unikatowy zbiór, swoisty testament żołnierzy AK, który odwołuje się do spraw i wartości nieprzemijających.

„Przesłanie dla pokoleń” jest przekazywane do wszystkich brygad OT na terenie całego kraju. Terytorialsi mogą prezentować je podczas spotkań z młodzieżą i lokalna społecznością, aby przesłanie żołnierzy AK żyło w sercach i umysłach kolejnych pokoleń.

Księga zawiera poruszające świadectwa żołnierzy AK, zachęcające do wzięcia odpowiedzialności za przyszłość Polski, czego przykładem może być wypowiedź Mieczysława Kukuły ps. "Komar".

Moje pokolenie walczyło o wolność, ale pragnieniem moim jest utrzymanie tej wolności przez Was. To zadanie o wiele trudniejsze, bo wojna zaczyna się i kiedyś musi się skończyć, a o pokój trzeba zabiegać każdego dnia. To jest trudna misja, ale myślę, że Wasza młodość, determinacja i miłość do swojego kraju sprostają tym zadaniom. Pamiętaj, Ojczyzna jest jedna, dla mnie, dla Ciebie i dla tych, którzy dopiero się urodzą w naszej pięknej Polsce. Nigdy więcej wojny.

Księga, swoją podróż rozpoczęła w ubiegłym roku od ziemi podkarpackiej, przez warmińsko-mazurską. Aktualnie gości już w murach 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej od początku funkcjonowania współpracuje ze środowiskami kombatanckimi i dokumentuje dzieje żołnierzy Armii Krajowej.

Na terenie Warmii i Mazur terytorialsi opiekują się blisko 40 bohaterami walki o niepodległość, zapewniając im wsparcie zarówno w codziennych sprawach, jaki w szczególnych sytuacjach życiowych.