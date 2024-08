Czy Radosław Sikorski chce zastąpić Tuska?

Radosław Sikorski został zapytany, czy chciałby kandydować na prezydenta z ramienia PO. Choć nie zaprzeczył, wskazał na Donalda Tuska jako możliwego kandydata. Coraz częściej spekuluje się, że to lider Platformy może ubiegać się o prezydenturę, podczas gdy Rafał Trzaskowski znalazł się na bocznym torze.

Wciąż nie wiadomo, kto będzie kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta. Pozycja Rafała Trzaskowskiego osłabła po kontrowersjach związanych z usuwaniem krzyży w warszawskim urzędzie. Coraz częściej mówi się o Donaldzie Tusku jako potencjalnym kandydacie, a w grze jest także obecny szef MSZ, Radosław Sikorski. Zapytany w TVN 24 o możliwość kandydowania, Sikorski nie zaprzeczył, sugerując, że jest to temat wymagający dłuższej rozmowy. W rozmowie ponownie pojawiło się nazwisko Donalda Tuska, którego Sikorski wskazał jako idealnego kandydata w trudnych czasach.

Kiedy PO ogłosi swojego kandydata na prezydenta? Możliwe, że nastąpi to w przyszłym roku. "Demokraci jeszcze formalnie nie wskazali Kamali Harris, choć do wyborów zostało mniej niż 100 dni. Dla nas odpowiedni moment to styczeń-luty przyszłego roku" – stwierdził Sikorski.

Źródło: Niezależna.pl