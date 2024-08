Rozmowa Trumpa z Muskiem opóźniona z powodu "ataku"

Musk, który otwarcie poparł Trumpa w wyborach i jest zaangażowany w jego kampanię wyborczą, stwierdził, że jego platforma była ofiarą "potężnego" ataku Distributed Denial of Service (DDoS) i sugerował, że to dlatego, iż "jest duży sprzeciw dla tego, by ludzie po prostu usłyszeli, co prezydent Trump ma do powiedzenia".

Rozmowa zapowiadana przez zespół Trumpa jako "największy wywiad w historii" miała rozpocząć się o 20.00 czasu wschodnioamerykańskiego (2:00 we wtorek czasu polskiego), lecz przez ponad pół godziny użytkownicy platformy nie byli w stanie dołączyć do transmisji. Ostatecznie do rozmowy dołączyło nieco ponad milion użytkowników.

Wojna na Ukrainie była jednym z wielu tematów ponaddwugodzinnej chaotycznej i dygresyjnej rozmowy między dwoma miliarderami. Choć Musk zapowiedział, że wyborcy będą mogli usłyszeć Trumpa "takiego, jakim jest naprawdę", to treść rozmowy w dużej mierze była zbieżna z wieloma wiecowymi przemówieniami Trumpa, a Musk niemal wyłącznie przytakiwał swojemu rozmówcy.

PAP/red