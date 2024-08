Spór o 100 metrów. Czy mieszkańcy osiedla Leśny Zakątek odzyskają tymczasową drogę? [ZDJĘCIA]

Decyzja ta wywołała falę niezadowolenia wśród mieszkańców, którzy obawiają się, że odcięcie dostępu do tej drogi spowoduje zatory na okolicznych, wąskich uliczkach osiedlowych lub co gorsza, uniemożliwi dojazd w szybkim tempie służbom ratowniczym. W związku z tym mieszkańcy osiedla Leśny Zakątek skierowali do prezydenta miasta petycję z prośbą o pozostawienie drogi tymczasowej i połączenia pętli autobusowo-tramwajowej z osiedlem.

— Od wielu miesięcy korzystamy z prowizorycznego połączenia drogi tymczasowej z pętlą tramwajową. Od tego momentu ruch na naszym osiedlu bardzo się poprawił i upłynnił — czytamy w petycji.

Mieszkańcy bloków przy początku ulicy Wilczyńskiego spodziewali się, że po zakończeniu budowy linii tramwajowej tymczasowa uliczka zostanie zachowana. Ku ich zaskoczeniu, miasto postanowiło jednak zablokować wjazd na ten 100-metrowy odcinek asfaltu, rezygnując z jego dalszego użytkowania.

— Uważamy, że zamknięcie na dłuższy nieokreślony czas obecnego połączenia - drogi technicznej asfaltowej z pętlą tramwajową jest ogromnym błędem — apelują olsztynianie. — Jesteśmy mieszkańcami ulicy Wilczyńskiego, którzy mają nie mieć żadnego połączenia z ul. Wilczyńskiego? Jeśli nie planowano połączenia z ul. Wilczyńskiego dlaczego nie zdecydowano się na nadanie nam adresu ul. Turkowskiego?

Mieszkańcy zaniepokoili się, gdy dowiedzieli się o przetargu na budowę chodnika, który miałby oznaczać likwidację tymczasowego dojazdu. Uważają, że lepszym rozwiązaniem byłoby wstrzymanie się z budową chodnika i utrzymanie obecnego połączenia do czasu, aż znajdą się fundusze na realizację zarówno chodnika, jak i drogi jednocześnie, bez dzielenia inwestycji na etapy.

— Obawiamy się, że po realizacji budowy chodnika zostaniemy z problemem braku połączenia z ul. Wilczyńskiego na dłuższy nieokreślony czas, a środki na ten cel przez wiele lat mogą się nie znaleźć — piszą w petycji.

Zamknięcie tego odcinka jest dla mieszkańców tym bardziej niezrozumiałe, że w przypadku skrótu z osiedla Generałów do Brzezin, miasto postanowiło pozostawić go otwartym, mimo że mieszkańcy tych rejonów domagają się jego zamknięcia.

— W naszej wspólnocie mamy 105 mieszkań i około 200 samochodów. W przypadku zamknięcia tej drogi będziemy ponownie zmuszeni jeździć przez ul. Turkowskiego, Wachowskiego, Gębika i Świtycz-Widackiej, co będzie uciążliwe również dla setek mieszkańców tych ulic — czytamy w petycji.



Co na to miasto?

— Przebieg i parametry technicznej tej drogi, która była wykorzystywana w trakcie realizacji tramwajowej inwestycji nie pozwalają na wykorzystanie jej do powszechnego, stałego użytku. Stąd decyzja o tym, by stanowiła ciąg pieszo-rowerowy — tłumaczy Patryk Pulikowski, rzecznik urzędu miasta.

Miasto jednak zapewnia, że w przyszłości pojawi się tam wyczekiwana ulica.

— Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu ma projekt na chodnik, który miałby powstać w tym miejscu. Jednocześnie jest decyzja o doprojektowaniu ulicy. To oznacza, że po przygotowaniu i zrealizowaniu tego zadania ten odcinek będzie stanowić dojazd do osiedla. Do tego czasu pozostanie zamknięty dla ruchu samochodowego — mówi Pulikowski.

Mieszkańcy muszą więc uzbroić się w cierpliwość, a póki co zadowolić się odcinkiem pieszo-rowerowym w tym miejscu.