[WIDEO] Tu kręcono film z Johnem Malkovichem. Zobacz jak wyglądają ruiny zamku w Szymbarku koło Iławy

Ruiny dawnego zamku rodu Finckensteinów robią wrażenie. Wybudowany w drugiej połowie XIV wieku gotycki zamek we wsi Schönberg należał do kapituły pomezańskiej. Po sekularyzacji zakonu krzyżackiego stał się własnością rodu von Polentzów, którzy przebudowali go na rezydencję renesansową. Od 1699 należał do rodu Finck von Finckensteinów. Ostatnio przebudowywany w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku.