Pomnik Rzezi Woli został zdewastowany. Policja szuka sprawców

Burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski poinformował we wtorek, że pomnik ofiar Rzezi Woli został oblany brązową cieczą. Na miejscu działa policja. Liczę, że winni zostaną szybko ujawnieni i skazani - podkreślił Strzałkowski.

O dewastacji pomnika ofiar Rzezi Woli burmistrz dzielnicy Krzysztof Strzałkowski poinformował na platformie X. "Jeszcze wczoraj szliśmy w marszu pamięci z okazji 80. rocznicy masowych egzekucji blisko 50000 mieszkańców dzielnicy Wola. A oto jak jedno z wolskich miejsc pamięci poświęconych właśnie Rzezi Woli dziś w nocy potraktowali wandale. Co trzeba mieć w głowie, by zrobić coś takiego w takiej chwili? Co za zezwierzęcenie i hańba" - napisał.

Pod swoim wpisem zamieścił zdjęcie pomnika oblanego brązową cieczą. "Nie odpuszczę sprawy. Na miejscu działa policja. Liczę, że winni zostaną szybko ujawnieni i skazani. Jeszcze dziś w porozumieniu z policją postaramy się odnowić tablicę" - podkreślił Strzałkowski.

Sierż. szt. Małgorzata Staniszewska z wolskiej komendy policji poinformowała, że na miejscu trwają oględziny policji. "Prowadzone są czynności mające na celu zabezpieczenie niezbędnych śladów i dowodów. Ponadto poszukujemy naocznych świadków zdarzenia i sprawdzamy, czy bezpośrednie miejsce objęte było monitoringiem" - powiedziała sierż. szt. Staniszewska.

Dodała, że czynności funkcjonariuszy są prowadzone w kierunku art. 261 kodeksu karnego, czyli znieważenia pomnika. Grozi za to kara grzywny lub ograniczenia wolności.

PAP/red.