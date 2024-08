Jednak im się udało...

Taylor Swift w Warszawie to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń koncertowych w Polsce. Artystka zagra tu trzy koncerty, z których pierwszy odbył się wczoraj, przyciągając tłumy fanów, w tym Małgorzatę Rozenek-Majdan, Lunę i Piotra Kraśkę. Kolejne dwa koncerty odbędą się dziś i jutro.

Jej obecność zwróciła też uwagę utrudniających życie Warszawiaków aktywistów z Ostatniego Pokolenia, którzy krytykują Taylor za jej częste podróże prywatnym samolotem i wpływ na zanieczyszczenie środowiska. Jak podkreślają na Instagramie, ich celem nie jest krytyka muzyki Swift, ale protest przeciwko miliarderom, którzy szkodzą planecie. Wybrali ją jako symbol oderwania bogaczy od rzeczywistości.

Dziś o 10:00 pięciu aktywistów w pomarańczowych kamizelkach przykleiło się do jezdni przy Bramie 7, blokując przejazd ekipy Taylor na Stadion Narodowy. Na Instagramie dziękowali za wsparcie finansowe, które umożliwiło im organizację protestu.

Na nagraniu widać, jak zatrzymują przejazd, trzymając transparenty "The ultra-rich are killing us" i "Bogacze żyją na nasz koszt", oraz obsypują wjazd pomarańczowym proszkiem. Policja musiała interweniować, usuwając ich z jezdni i legitymując na miejscu.

