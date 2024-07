Czy 1 sierpnia czeka nas paraliż miasta?

80. rocznica Powstania Warszawskiego

1 sierpnia to dzień szczególny dla Warszawy. Obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego rozpoczęły się już kilka dni wcześniej, jednak kulminacją będzie godzina "W". O 17:00 zawyją syreny, a całe miasto zatrzyma się na minutę, by uczcić pamięć powstańców i cywilów. Najbardziej spektakularnie wygląda to zazwyczaj na rondzie Dmowskiego, gdzie ruch zostaje wstrzymany, odpalane są race, a narodowi patrioci ruszają w tradycyjnym marszu.

Koncerty Taylor Swift

W tym roku 1 sierpnia będzie również wyjątkowy dla fanów Taylor Swift, którzy licznie zjeżdżają się do Warszawy na jej koncerty. Amerykańska gwiazda wystąpi na Stadionie Narodowym trzy dni z rzędu, przyciągając około 60 tysięcy osób na każdy koncert, w tym wiele z zagranicy.

Przygotowania miasta

Miasto przygotowuje się na wyjątkowo trudny dzień. Prezydent Warszawy zwołał sztab kryzysowy, aby opracować plan działania na wypadek ewentualnych komplikacji. — Priorytetem są obchody rocznicy Powstania Warszawskiego, ale staramy się również zapewnić jak największy komfort wszystkim gościom koncertów Taylor Swift — mówi Monika Beuth, rzeczniczka Urzędu m.st. Warszawy.



Utrudnienia komunikacyjne



W związku z marszem patriotów, który przejdzie od ronda Dmowskiego Alejami Jerozolimskimi do ronda de Gaulle'a, a potem Nowym Światem, uczestnicy koncertów mogą napotkać na problemy komunikacyjne. Ratusz informuje, że autobusy i tramwaje będą w tym czasie wstrzymane, a miasto będzie starało się kierować fanów Taylor Swift do metra i SKM, aby uniknąć bezpośrednich kontaktów między tymi dwiema grupami.

— Wiemy, że fani Taylor Swift zazwyczaj pojawiają się na koncertach dużo wcześniej, co może pomóc w uniknięciu tłumów. Pomimo to, będziemy monitorować sytuację i w razie potrzeby reagować — dodaje Monika Beuth.



Ekologiczni aktywiści

Dodatkowe utrudnienia mogą spowodować aktywiści ekologiczni, którzy zapowiedzieli blokady ulic. Grupa Ostatnie Pokolenie planuje wykorzystać ten dzień do promocji swoich działań, co dodatkowo skomplikuje sytuację komunikacyjną w mieście.

Informowanie gości

Władze miasta współpracują z organizatorami koncertów, aby informować gości o planowanych uroczystościach i możliwych utrudnieniach. Na prośbę ratusza, organizatorzy wysłali maile z ostrzeżeniami do wszystkich uczestników koncertów.

Policja w gotowości

Komenda Stołeczna Policji zapewnia, że jest gotowa na zabezpieczenie obu wydarzeń. — Nasi funkcjonariusze są doświadczeni w zabezpieczaniu tego typu imprez masowych. Zresztą nIe pierwszy raz to robią. Dlatego tak, jak zwykle, środki i siły, które będą używane, będą adekwatne do rangi i wielkości wydarzenia — mówi dla onet.pl mł. insp. Robert Szumiata, rzecznik KSP.

Warszawa 1 sierpnia będzie pełna emocji. Czy miasto poradzi sobie ze wszystkimi wyzwaniami bez większych komplikacji, dbając zarówno o pamięć historyczną, jak i o komfort mieszkańców oraz gości?



źródło: onet.pl

bm