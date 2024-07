Dwie osoby ranne w zderzeniu auta z pociągiem z Olsztyna do Wrocławia

Dwie osoby zostały ranne w niedzielę w zderzenia samochodu z pociągiem osobowym na niestrzeżonym przejeździe w Gronówku koło Torunia.

Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym auto osobowe wpadło pod pociąg relacji Olsztyn – Wrocław. Samochodem podróżowały trzy osoby, a pociągiem – 490 osób.

Ranne zostały dwie osoby podróżujące samochodem. Zostały one przetransportowane do szpitala. Trzecia osoba jadąca samochodem wyszła z wypadku bez szwanku. Nic nie stało się również osobom w pociągu.

Rzeczniczka PKP Polskich Linii Kolejowych Rusłana Krzemińska poinformowała, że osoby zdążające pociągiem do Torunia przesiadły się do innego pociągu, a jadące dalej musiały poczekać na postawienie drugiej lokomotywy. Najpierw konieczne było zabezpieczenie uszkodzonego zderzaka w lokomotywie uczestniczącej w wypadku i odstawienie jej do Torunia. Na miejsce zdarzenia sprowadzono zastępczą lokomotywę.

Pociąg w dalszą podróż w kierunku Wrocławia wyruszył z opóźnieniem ponad 200 minut.