Posłowie kibicują olimpijczykom

Podczas piątkowych obrad na mównicę wszedł były radiowy komentator sportowy Tomasz Zimoch. Poseł Polski 2050-Trzeciej Drogi powiedział: - Po stu latach nasze spojrzenia znowu kierujemy na Paryż, bo dzisiaj rozpoczynają się 33. letnie Igrzyska Olimpijskie. Wnoszę o to, by najbliższe szesnaście dni było bez polityki, aby były to dni olimpijskiej radości. Bawmy się sportem. Z polskiego Sejmu dla naszej reprezentacji zaś życzenia: powodzenia panie i panowie - zakończył.

Glos zabrała również była reprezentacyjna siatkarka, a obecnie posłanka Koalicji Obywatelskiej - Magłorzata Niemczyk. - Kochani sportowcy, chcielibyśmy życzyć wam życiowych rekordów, udanych startów, a przede wszystkim jak najmniej kontuzji. Całej kadrze, ale również kibicom, życzymy jak najwięcej radości z medali, ale też dumy i satysfakcji. By polska flaga w Paryżu była wznoszona jak najczęściej, a "Mazurek Dąbrowskiego" rozbrzmiewał prawie codziennie - stwierdziła.

Po słowach byłej zawodniczki, a obecnie koleżanki z ław sejmowych, rozległy się nie tylko brawa, ale posłowie wstali i zaśpiewali przyśpiewkę znaną z kibicowskich trybun: "Polska, Biało-Czerwoni".

red./Interia