[WIDEO] Ogromny plac budowy w Olsztynie. Powstaje nowy, wielkopowierzchniowy sklep

W Olsztynie powstaje kolejny salon meblowy. Co ciekawe, inwestycja spowoduje uruchomienie terenów pod drogę, o której miejscy planiści marzą od dziesiątek lat. To trasa NDP (Nauka – Dom – Praca). Odcinek między al. Sikorskiego a Krasickiego ma być pierwszym etapem projektu drogi NDP.

W zamierzeniach ma ona stanowić połączenie od al. Warszawskiej aż do węzła drogowego Pieczewo na olsztyńskiej obwodnicy. Teraz wybudowana zostanie pierwsza część tej trasy na wysokości działki należącej do Agata Meble. To był warunek wydania pozwolenia na budowę salonu tej meblarskiej sieci.

Agata Meble to ogólnopolska sieć wielkopowierzchniowych salonów dekoracyjno-meblowych. Przedsiębiorstwo powstało w roku 1952 jako Bytomskie Fabryki Mebli. Obecna marka funkcjonuje od 2016 r. Swoje salony posiada w kilkudziesięciu miastach Polski.