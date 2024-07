Przy ulicy Płoskiego w Olsztynie powstanie sklep znanej sieci [ZDJĘCIA]

Po długim okresie ciszy na placu budowy, wreszcie możemy zauważyć pierwsze oznaki aktywności. Prace ruszyły pełną parą, a mieszkańcy mogą spodziewać się nowego punktu handlowego już pod koniec 2024 roku. Co tam powstanie?

Rok temu informowaliśmy naszych czytelników, że prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz wydał pozwolenie na budowę nowego sklepu przy ul. Płoskiego.

Przez wiele miesięcy wyznaczony teren pozostawał nietknięty, co wzbudzało spekulacje wśród mieszkańców osiedla Jaroty i okolicznych rejonów. Wiele osób zastanawiało się, czy projekt został zawieszony lub całkowicie porzucony. Jednak w ostatnich tygodniach sytuacja diametralnie się zmieniła. Na placu budowy pojawiły się maszyny, a prace ziemne są w pełnym toku.

Według naszych informacji, prace budowlane idą zgodnie z planem, a ich zakończenie przewidziane jest na koniec 2024 roku. Na terenie między myjnią samochodową a lasem powstanie sklep Aldi, który ma być nowoczesnym obiektem, oferującym szeroki asortyment produktów spożywczych i codziennego użytku.

Aldi to marka dobrze znana i lubiana przez polskich konsumentów. To niemiecka sieć dyskontów spożywczo-przemysłowych obecna na pięciu kontynentach. Siódma pod względem sprzedaży sieć marketów na świecie. Nazwa przedsiębiorstwa pochodzi od skrótu nazwiska Albrecht i słowa diskont. Przedsiębiorstwo powstało i do dziś jest firmą rodzinną Albrechtów z Essen.

Przypomnijmy, że sklep danej marki funkcjonuje już od jakiegoś czasu pod Olsztynem w Dywitach. Dodatkowo, niebawem ma zostać otwarty przy ulicy Bartąskiej, gdzie powstaje obecnie park handlowy.