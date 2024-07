Wielka szansa na mieszkanie: Co kryje projekt naStart?

Rządowy Fundusz Mieszkaniowy przeznaczy na dopłaty kwotę umożliwiającą udzielenie w latach 2024-2025 łącznie ok. 100 tys. kredytów naStart o średniej wartości 410 tys. zł - wskazano w ocenie skutków regulacji do opublikowanego we wtorek projektu ustawy w tej sprawie.