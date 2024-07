„Rażące pogwałcenie prawa międzynarodowego“: Środowiska prawnicze krytykują decyzję o zatrzymaniu Romanowskiego

Około godziny 14 do mieszkania posła Marcina Romanowskiego wtargnęły służby. Polityk został zatrzymany w celu przedstawienia zarzutów dotyczących rzekomych nieprawidłowości wokół Funduszu Sprawiedliwości. W ubiegły piątek Sejm uchylił posłowi immunitet. Jednak nadal obowiązuje go drugi immunitet - wynikający z członkostwa w delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Jak ustalił portal Niezalezna.pl, Prokuratura Krajowa była świadoma drugiego immunitetu Romanowskiego. W rozmowie z portalem, prokurator Przemysław Nowak oznajmił jednak, że - choć nie wiadomo na jakiej podstawie - nie trzeba było go uchylać przed podjęciem czynności.

W sieci aż wrze od komentarzy. Krytycznie o działaniach prokuratury wypowiadają się także prawnicy. Zdaniem zastępcy Prokuratora Generalnego Michała Ostrowskiego, cała sytuacja to kompromitacja.

"Kolejny przejaw niekompetencji i ignorancji prawa międzynarodowego. Zastanawiali się trzy dni (vide komunikat Kancelarii Sejmu, że już w piątek były gotowe do przekazania prokuraturze uchwały dotyczącej posła Romanowskiego). W prokuraturze w piątek rzecznik Nowak wywiesił na drzwiach informację 'NIECZYNNE'. Poseł chciał spotkania z prokuratorem. Prokurator jednak miał reset. Weekend. Tymczasem, zapewne, gorliwie w to wolne pracowali 'prawnicy' nad opiniami prawnymi. Romanowski ma drugi europejski immunitet. Ale w sumie to nie warto go uznawać, bo Pan Poseł tej Europy nie lubi. Wystarczy dla założenia kajdanek i rozebrania posła" – napisał w mediach społecznościowych prokurator Ostrowski.

"Reasumując: dno i wodorosty prawnicze w Prokuraturze Krajowej. Hańba dla inteligencji prawniczej, ignorancja dla Polski w Europie. Zaraz nas wyrzucą z Rady Europy. Brawo Wy! Będą tego szybkie konsekwencje. Niestety dla Polski" - dodał.

[tweet]https://x.com/OstrowskiProk/status/1812877241279300094[/tweet]

[tweet]https://x.com/StAdVocem/status/1812867532233003129[tweet]

[tweet]https://x.com/PRAWNICYdlaPOL/status/1812871117620625628[tweet]

Źródło: niezależna.pl