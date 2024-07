Olimpijczycy u prezydenta. Będą reprezentować Olsztyn w Paryżu

Biegacze i kulomiot to silna, akademicka ekipa, która do Paryża poleci walczyć o jak najlepsze pozycję. To doskonałe wieści, że stolica Warmii i Mazur ma następnych olimpijczyków.

— Będziemy trzymać kciuki za jak najlepsze Wasze starty — zapowiedział podczas poniedziałkowego (15 lipca) spotkania prezydent Olsztyna, Robert Szewczyk. To na pewno ogrom pracy Waszej i Waszych trenerów, poświęcenie rodziców. Ale także jako samorząd staramy się zapewniać coraz lepszą bazę i współpracować z klubami na takich zasadach, by sport był jak najpowszechniejszy.

Dla kulomiota, Konrada Bukowieckiego, zmagania w stolicy Francji będą trzecimi igrzyskami olimpijskimi w karierze. Jak przyznaje - samo zakwalifikowanie się do tej wyjątkowej rywalizacji jest już sukcesem.

— Oczywiście będę walczyć, by znaleźć się jak najwyżej — mówi Konrad Bukowiecki. — Jadę tam z 31. lokatą i wiem, że każde miejsce powyżej tego, będzie dobrym. Bycie olimpijczykiem to jest bardzo duży zaszczyt, ale też honor.

W ostatniej chwili do kadry dołączyła 17-letnia sprinterka, Anastazja Kuś. Stało się to dzięki ustanowieniu m.in. nowego rekordu kraju podczas ostatnich Mistrzostw Polski w Bydgoszczy. Olsztynianka jest najszybszą polską biegaczką poniżej 18. roku życia.

— Sam wyjazd na igrzyska jest moim wielkim osiągnięciem — powiedziała Anastazja Kuś. — Na pewno będę zdobywać niezbędne doświadczenie, które zaprocentuje w przyszłości. Chcę zobaczyć, jak to wszystko wygląda od zaplecza, a może będzie mi dane także wystartować w zawodach.

Na igrzyska spośród zawodników AZS-u UWM pojadą także Aleksandra Lisowska i Karol Zalewski. Igrzyska Olimpijskie w Paryżu odbędą się między 26 lipca a 11 sierpnia.