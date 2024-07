Nocne budzenie, pozbawianie snu, uciążliwy hałas, odmawianie dostępu do praktyk religijnych, odbieranie różańca, oraz bezpodstawne osadzanie w izolatce – to tylko część katalogu tortur, którym poddawana jest jedna z urzędniczek resortu sprawiedliwości zatrzymana w tej samej sprawie co ks. Michał Olszewski. Działania te obrońcy jednoznacznie odczytują jako próbę złamania jej oporu i skłonienia do złożenia wyjaśnień pożądanych przez urząd prokuratorski. Jest to sytuacja absolutnie niedopuszczalna, naruszająca podstawowe prawa i wolności obywatelskie – jak wskazuje niezależna.pl czytamy w piśmie obrońcy kobiety, które ujawniła TV Republika.

Portal Niezależna ujawnił dokumenty w sprawie prześladowania urzędniczki. Jak się okazuje, nie tylko ks. Michał Olszewski doświadczył tortur, ale także dwie urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości zatrzymane w tej samej sprawie.

W programie "Michał Rachoń. Jedziemy" ujawniono pismo adwokata jednej z kobiet, które opisuje tortury, jakim była poddawana po zatrzymaniu.

- Nie sposób nazwać tego inaczej, niż torturami, torturami bardzo podobnymi, jakie prowadzone były względem ks. Olszewskiego. Jeśli takie działanie prowadzone nie względem jednej osoby, a większej liczby osób, to mamy do czynienia z działaniem skoordynowanym i nadzorowanym, a to oznacza, że ludzie, którzy to koordynują, sami za to odpowiadają. Mówimy o strukturach hierarchicznych, one mają swoich przełożonych. Polskimi służbami rządzi Donald Tusk, polską prokuraturą rządzi Adam Bodnar, podobnie jak Służby Więziennej - powiedział Michał Rachoń.

W dokumencie podpisanym przez adwokata kobiety opisano praktyki, takie jak pozbawianie snu i wybudzanie w środku nocy, a także niedopuszczanie do praktyk religijnych. Cela kobiety była intensywnie i regularnie przeszukiwana, pozostawiając ją w zupełnym nieładzie.

Jak zaznacza jej obrońca, kobieta od dwóch miesięcy przebywa bez żadnych podstaw w izolatce, co jest niezgodne z polskim prawem.

