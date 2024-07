Przez dwa lata handlowali papierosami. Prokuratura i Straż Graniczna rozbiła gang z Warmii i Mazur

Według SG grupa zajmowała się nabywaniem z Federacji Rosyjskiej i Białorusi przechowywaniem, produkcją i dalszą dystrybucją nielegalnych papierosów. Trwający dwa lata proceder naraził Skarb Państwa na stratę prawie 46 mln zł.

Zorganizowaną grupę przestępczą rozbili funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG działający pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. W styczniu do sądu trafił akt oskarżenia wobec 26 osób, a pod koniec czerwca wobec kolejnych dwóch osób zamieszanych w handel nielegalnymi papierosami.

Wobec tych dwóch oskarżonych zastosowano poręczenia majątkowe w kwocie 60 tys. zł. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono nieruchomości warte 200 tys. zł i 10 tys. zł w gotówce. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności.

Jak podawała wcześniej SG, w toku śledztwa ustalono, że liderem zorganizowanej grupy przestępczej, która działała w woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim był 43-letni mężczyzna z powiatu kętrzyńskiego.

Od stycznia 2019 r. do marca 2020 r. miał on organizować wycieczki po nielegalne papierosy do obwodu królewieckiego. Do przestępczego procederu wykorzystywane były autokary wyposażone w specjalne skrytki.

— Ponadto lider grupy wysyłał do Federacji Rosyjskiej autobusami kierowców z wytypowanymi pasażerami, którzy pod odzieżą przemycali rosyjskie papierosy — informowała SG.

Od kwietnia 2021 r. do marca 2022 r. przywódca grupy miał sprowadzać tirami białoruskie papierosy, organizować ich odbiór i dalszą sprzedaż.

