Emir Kataru w Polsce

Po ceremonii oficjalnego planowana jest rozmowa "cztery oczy" Andrzeja Dudy oraz Tamima bin Hamada Al Thaniego oraz rozmowy plenarne delegacji. Przewidziane jest także podpisanie umowy między ministrem nauki RP a Ministerstwem Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Kataru o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i nauki. Prezydent wyda też oficjalne śniadanie na cześć emira Kataru.

Według szefa Biura Polityki Międzynarodowej Mieszko Pawlaka, rozmowy zdominują kwestie gospodarcze; prezydent będzie rozmawiał z emirem Kataru w szczególności o pogłębianiu współpracy energetycznej, a także inwestycjach katarskich w naszym kraju.

"Katar jest jednym z gwarantów naszego bezpieczeństwa energetycznego, ponieważ jest jednym z głównych dostawców gazu skroplonego (LNG) do Polski. To ma ogromne znaczenie, zwłaszcza po 24 lutego 2022 r., kiedy wraz z agresją Rosji na Ukrainę zakończyły się dostawy rosyjskiego gazu do Polski" - powiedział PAP Pawlak.

Jak zauważył, Katar pełni też bardzo ważną rolę w polityce bezpieczeństwa, jest państwem specjalizującym się w mediacji i osiąganiu porozumienia pomiędzy trudnymi partnerami, nie tylko w Zatoce Perskiej. "Polska bardzo tę rolę Kataru docenia i współpracuje z Katarem w tym zakresie" - dodał.

Pawlak poinformował, że tematem rozmowy będzie również bezpieczeństwo, zarówno w kontekście sytuacji na Bliskim Wschodzie, jak i w naszym regionie. Przypomniał, że delegacja Kataru uczestniczyła w niedawnym szczycie pokojowym w Szwajcarii (zainicjowanym przez prezydenta Ukrainy).rozmowy plenarne delegacji, a na zakończenie spotkania udadzą się na oficjalne śniadanie wydane przez prezydenta na cześć emira Kataru.

red./PAP



bm