Problem na froncie. Żołnierze Putina chcą się poddać?

Brak sukcesów na froncie to nie jedyne zmartwienie Putina. Od kilku dni rosyjscy blogerzy i żołnierze informują o rosnącej liczbie zachorowań na cholerę w armii. Żołnierze mają dostęp do zaledwie 12 półtoralitrowych butelek wody na maksymalnie dwa tygodnie, co latem okazuje się niewystarczające. Muszą szukać wody w niebezpiecznych miejscach, co prowadzi do licznych zakażeń. Pragnienie i trudne warunki na froncie sprawiają, że coraz więcej żołnierzy chce się poddać.