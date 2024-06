Czy Szymon Hołownia boi się spektakularnej porażki?

Wciąż nie wiadomo, czy Szymon Hołownia zdecyduje się na udział w wyborach prezydenckich. W kuluarach politycznych narasta niepewność, a sam zainteresowany zdaje się wahać. - Ma bardzo dużo do stracenia i niewiele do wygrania - stwierdził jeden z członków Polski 2050, wskazując na niepewność i ryzyko związane z tą decyzją.

Hołownia: Rozterki przedwyborcze

Kiedyś pewny kandydat na prezydenta, dziś stoi przed trudnym wyborem. Po słabym wyniku Trzeciej Drogi w wyborach do Parlamentu Europejskiego, sytuacja Szymona Hołowni diametralnie się zmieniła. - Szymon zdaje sobie sprawę, że szczyt popularności ma za sobą. W wyborach ma bardzo dużo do stracenia i niewiele do wygrania. Dlatego rozpoczęła się operacja wycofywania ze startu - mówi anonimowy polityk z Polski 2050, cytowany przez "Super Express".

Niepewność i różne głosy

Spekulacje na temat kandydatury Hołowni w wyborach prezydenckich nie ustają. Nawet ostatnie wypowiedzi marszałka Sejmu sugerują możliwość rezygnacji z walki o prezydencki fotel. - Na tym polega piękno demokracji, że można wystartować lub nie wystartować. Jeżeli mielibyśmy w Polsce obowiązek startowania w wyborach prezydenckich, to byłby koszmar - podkreślał marszałek na jednej z konferencji prasowych.

Prof. Henryk Domański, znany socjolog, zauważa, że Hołownia stracił swój dawny urok outsidera. - Wyraźnie uświadomił sobie, że już nie jest tak atrakcyjny jako postać spoza sceny politycznej. Nie chce się narazić na spektakularną porażkę - tłumaczy ekspert.

Optymizm wśród zwolenników

Nie wszyscy jednak dzielą te obawy. Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji, jest pewien sukcesu lidera Polski 2050. - Byłbym zdziwiony, gdyby podjął inną decyzję niż start w wyborach prezydenckich - podkreśla Gramatyka, wyrażając wiarę w pozytywny wynik dla Hołowni.

Czy Szymon Hołownia zdecyduje się na ryzykowny krok i wystartuje w wyborach prezydenckich? Odpowiedź na to pytanie wciąż pozostaje nieznana, a sam Hołownia musi dokładnie rozważyć wszelkie za i przeciw, zanim podejmie ostateczną decyzję.

źródło: wiadomości.wp.pl

bm