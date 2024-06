"Pomyślmy, co stanie się z Polską". Pierwsza debata Bidena z Trumpem

Warunki Putina dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie są nie do zaakceptowania, ale doprowadzę do zakończenia konfliktu jeszcze przed objęciem prezydentury - powiedział Donald Trump podczas debaty kandydatów na prezydenta w CNN. Biden stwierdził, że jeśli Rosja nie zostanie powstrzymana, zagrozi Polsce i innym państwom NATO.

"Nie, one nie są akceptowalne. Ale to jest wojna, która nigdy by się nie zaczęła, gdyśmy mieli przywódcę (...) Doprowadzę do zakończenia tej wojny między Putinem i Zełenskim jeszcze jako prezydent-elekt" - powiedział Trump, pytany czy zgodziłby się na stawiane przez Władimira Putina warunki zakończenia wojny. Były prezydent stwierdził, że do rosyjskiej inwazji nigdy by nie doszło, gdyby prezydentem był ktoś respektowany przez Putina. Narzekał też na koszt wsparcia Ukrainy, nazywając przy tym prezydenta Zełenskiego "najlepszym sprzedawcą w historii".

"On (Biden) dał im 200 miliardów. To dużo pieniędzy (...) Mówię tylko, że to pieniądze, których nie powinniśmy byli wydawać" - stwierdził. Dodał też, że Amerykę dzieli od Europy Ocean i to Europa powinna ponieść główny ciężar wsparcia Ukrainy.

Biden odparł, że Trump nie wie o czym mówi, Putin chce "całej Ukrainy", a jeśli Rosja nie zostanie powstrzymana,

"Myślicie, że on się zatrzyma na Ukrainie? Co myślicie że stanie się z Polska, Białorusią (sic), wszystkimi tymi krajami NATO" - powiedział. "Żadna wielka wojna nigdy nie została ograniczona tylko do Europy" - dodał.

PAP/red.