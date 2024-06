Zamieszanie w koalicji wokół składki zdrowotnej: aż cztery różne projekty

Polska 2050 właśnie przedstawiła swój projekt reformy składki zdrowotnej. Według informacji money.pl, nad własnymi projektami pracują również Lewica i PSL, a Koalicja Obywatelska przedstawiła swoje propozycje już w marcu. Tymczasem Polska stoi przed groźbą nadmiernego deficytu, co może utrudnić wprowadzenie kosztownych zmian.

Propozycje Polski 2050

Projekt Polski 2050 zakłada wprowadzenie trzech poziomów składki zdrowotnej w zależności od dochodu. Najniższa stawka to 300 zł rocznie dla osób z dochodem do 85 000 zł. Stawkę średnią, czyli 525 zł, płaciliby ci z dochodem od 85 000 zł do 300 000 zł, a najwyższą stawkę 700 zł – osoby zarabiające powyżej 300 000 zł rocznie.

"Chcemy, aby zmiany weszły w życie od stycznia przyszłego roku. Reforma składki zdrowotnej to nasze zobowiązanie wynikające z umowy koalicyjnej" – mówi Mirosław Suchoń, szef klubu PL 2050.

Ryszard Petru, autor projektu, szacuje koszt reformy na 15 mld zł, które miałyby zostać pokryte z cięć budżetowych. Jednak Ministerstwo Finansów ocenia te koszty na znacznie wyższe, około 38 mld zł, co stawia pod znakiem zapytania możliwość realizacji tego pomysłu.

Propozycje innych partii

Koalicja Obywatelska, w swoim projekcie, zakłada obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, co miałoby kosztować 4,5 mld zł w 2025 roku, a w ciągu trzech lat wzrosnąć do 15 mld zł. PSL natomiast, jak wynika z nieoficjalnych informacji, chce częściowego przywrócenia możliwości odliczania składki od podatku PIT, ale tylko dla przedsiębiorców.



Rewolucyjna propozycja Lewicy

Lewica zapowiada rewolucyjne zmiany – ich projekt przewiduje zastąpienie składki zdrowotnej nowym podatkiem na zdrowie, który miałby być oddzielony od PIT i stać się głównym źródłem finansowania NFZ. Lewica proponuje również obciążenie tym podatkiem podatników CIT, co ma zapewnić stabilne i rosnące dochody na ochronę zdrowia.



Kontekst ekonomiczny i unijne procedury

Plany wszystkich partii muszą uwzględniać procedurę nadmiernego deficytu (EDP) nałożoną przez Unię Europejską. Polska będzie musiała zmniejszać deficyt o co najmniej 0,5% PKB rocznie, co dodatkowo komplikuje wprowadzenie jakichkolwiek kosztownych reform.

PiS jako recenzent

Obecna sytuacja jest także wynikiem zmian wprowadzonych przez PiS w ramach Polskiego Ładu. Dziś partia ta krytykuje obniżenie składki zdrowotnej, argumentując, że może to pogłębić kryzys finansowania służby zdrowia. Zdaniem przedstawicieli PiS, obniżenie składki zdrowotnej nie jest dobrym pomysłem, gdyż może ograniczyć dostępność szpitali dla pacjentów.

Wszystkie koalicyjne propozycje mają na celu reformę składki zdrowotnej, ale różnią się podejściem i kosztami. Przed koalicją stoi trudne zadanie – znalezienie kompromisu, który nie tylko będzie możliwy do zrealizowania finansowo, ale także spełni oczekiwania różnych grup społecznych i politycznych.



źródło: money.pl



