Jacek Sutryk został nowym prezesem Związku Miast Polskich

Jacek Sutryk był jedynym kandydatem, zgłosiła go w imieniu grupy Niezależnych prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

"Jacek jest samorządowcem z krwi i kości. Pracował w bardzo różnych obszarach odpowiedzialności miasta - od polityki społecznej, bo z tego się wywodzi, poprzez kolejne szczeble kariery, aż do - po raz drugi - bezpośredniego wyboru na prezydenta Wrocławia" - mówiła Dulkiewicz, rekomendując kandydaturę Sutryka.

Jak podkreślała, prezydent Wrocławia był w ubiegłej kadencji członkiem Zarządu Miast Polskich.

"Jacek jest osobą, która potrafi rozmawiać z każdym. Będzie umiał zbudować zarząd, który będzie reprezentował interesy polskich miast na zewnątrz, w relacjach z rządem i instytucjami centralnymi, ale także, co bardzo, bardzo ważne (...) będziemy musieli dogadywać się z innymi korporacjami samorządowymi, po to, żeby rzeczywiście ten wspólny front w trosce przede wszystkim o samorząd, o finanse samorządu utrzymać" - zaznaczyła.

Sam Sutryk podkreślił, że z samorządem związany jest od prawie 20 lat. "Dobra wiadomość jest taka, że nawet jeżeli państwo mnie wybierzecie, to będzie moja pierwsza i ostatnia kadencja jako prezesa Związku Miast Polskich" - zadeklarował. "Stoimy dzisiaj w momencie bardzo dużych wyzwań i takiej niepowtarzalnej szansy na zrobienie czegoś wyjątkowego dla polskiego samorządu. Mam na myśli tę dobrze układającą się, rozwijającą się współpracę z rządem, po której sobie jeszcze więcej obiecujemy" - mówił.

Jak zaznaczył, jest "duża aktywność, duża energia całego środowiska samorządowego". "Wyzwanie jest bardzo duże, bo Zygmunt (Frankiewicz) po prostu podniósł poprzeczkę niemożliwie. Będzie trzeba teraz próbować chociaż dorównać albo nie popsuć tego wszystkiego, co zostało dotychczas zrobione" - dodał.

Na Jacka Sutryka zagłosowało 195 delegatów, 8 było przeciw, 7 się wstrzymało.

Sutryk zanim został prezydentem stolicy Dolnego Śląska, był dyrektorem Departamentu Spraw Społecznych wrocławskiego magistratu. Jest absolwentem socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Po studiach związał się z organizacjami pozarządowymi. Później był dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu i przez siedem lat dyrektorem Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego. W 2018 r. wygrał wybory prezydenckie w pierwszej turze, zdobywając 50,2 proc. głosów. W tym roku w drugiej turze uzyskał 68,29 proc. poparcia.

Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich przyjęło we wtorek uchwałę w sprawie priorytetów na pierwszy rok kadencji. Są nimi: 1. Nowa ustawa o dochodach JST, zapewniająca odbudowę dochodów własnych miast i adekwatne do zakresu finansowanie zadań własnych i zleconych, a także realizację polityki rozwoju. Należy uwzględnić konieczność uzupełnienia obniżonych dochodów we wpływach budżetu państwa z podatku PIT przed wprowadzeniem nowych rozwiązań, zwłaszcza w roku 2024. 2. Ustawa o zrównoważonym rozwoju miast, uwzględniająca możliwość współdziałania w miejskich obszarach funkcjonalnych. 3. Transformacja energetyczna gospodarki miejskiej, umożliwiająca budowanie samodzielności energetycznej miast, z wykorzystaniem wytwarzanej przez podmioty gospodarki komunalnej taniej energii odnawialnej w ramach zamówień wewnętrznych. 4. Wsparcie miast członkowskich we wdrażaniu reformy planowania przestrzennego i strategicznego. 5. Zwiększenie nakładów na edukację publiczną, docelowo do poziomu 3 proc. PKB. 6. Uporządkowanie gospodarki odpadami (w tym niebezpiecznymi) oraz gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej. 7. Nowa ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej. Źródło: PAP