Ukradła szwagierce biżuterię i... zastawiła ją w lombardzie

Do kradzieży doszło, gdy pod nieobecność szwagierki, 29-letnia kobieta weszła do jej mieszkania i zabrała ze szkatułki biżuterię wartą 1 tys. zł. Gospodyni po pewnym czasie zauważyła zniknięcie biżuterii i zaniepokojona zgłosiła sprawę na Policję, podejrzewając, że to właśnie szwagierka mogła dokonać kradzieży, gdyż miała dostęp do jej lokalu.

Policjanci natychmiast rozpoczęli czynności zmierzające do ustalenia szczegółów zajścia - informuje sierż. szt. Aleksander Karkosz z KMP w Wałbrzychu. - Przesłuchania oraz analiza dostępnych informacji szybko naprowadziły ich na trop podejrzanej. W toku prowadzenia sprawy okazało się, że kobieta biżuterię zdążyła już zastawić w lokalnych lombardach. Natychmiastowe działania policjantów doprowadziły do odzyskana i zabezpieczona całego skradzionego mienia.

Zatrzymana w 17.06 przy ul. Długosza w Wałbrzychu kobieta, spędziła noc w policyjnej celi. W trakcie prowadzonych z nią 18.06 czynności przyznała się do winy i odpowie teraz za kradzież, która - w tym akurat przypadku - jest przestępstwem. Grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności.