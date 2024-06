Ścigali go po drogach powiatu wałbrzyskiego. Co miał na sumieniu 17-latek?

Pomimo sądowego zakazu i będąc poszukiwanym przez organy ścigania, młody chłopak kradzionym samochodem postanowił ponownie złamać prawo, co doprowadziło do niebezpiecznej sytuacji na drodze.

Uwagę policjantów zwrócił kierujący pojazdem osobowym, który poruszał się z nadmierną prędkością, w związku z czym postanowili zatrzymać auto i przeprowadzić z kierującym standardowe czynności służbowe. Ten w pierwszej kolejności zatrzymał pojazd zgodnie z wydanym mu poleceniem, jednak gdy tylko funkcjonariusz zbliżył się do okna samochodu, mężczyzna ruszył, unikając w ten sposób kontroli drogowej.

W tym momencie rozpoczął się dynamiczny pościg ulicami powiatu wałbrzyskiego - informuje sierż. szt. Aleksander Karkosz z KMP w Wałbrzychu. - Pomimo wydawanych poleceń oraz wyraźnych sygnałów świetlnych i dźwiękowych, sprawca kontynuował ucieczkę ulicami kolejnych miejscowości. Przejeżdżając przez Szczawno-Zdrój, następnie do Strugi, Lubomina i Jabłowa, kierujący wielokrotnie łamał przepisy ruchu drogowego i powodował znaczne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W odpowiedzi na ucieczkę, funkcjonariusze Komisariatu Policji w Boguszowie-Gorcach zorganizowali w Jabłowie blokadę drogową.Jednak kierujący,zamiast podporządkować się, podjął desperacką próbę uniknięcia zatrzymania. Widząc blokadę, przyspieszył i skierował samochód w stronę jednego z policjantów, po czym doprowadził do kolizji z radiowozem. Funkcjonariusz w ostatniej chwili zdołał uchronić się przed potrąceniem, co pozwoliło mu uniknąć poważnych obrażeń. Bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia nie pozostawiło wyboru policjantom Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, którzy podjęli decyzję o wykorzystaniu radiowozu jako środka przymusu bezpośredniego i przy wsparciu boguszowskich mundurowych, doprowadzili do ostatecznego unieruchomienia pojazdu sprawcy.

Policjanci dokonali zatrzymania 17-latka, który z uwagi na swój wiek, nie powinien siedzieć za kierownicą samochodu - dodaje sierż. szt. Aleksander Karkosz. - Jakby tego było mało, wobec nieletniego Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze orzekł sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Ostateczna weryfikacja danych kierującego potwierdziła, że jest on także osobą poszukiwaną opiekuńczo. Nieletni został przez policjantów zatrzymany i doprowadzony do Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, gdzie po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych czynności, decyzją sądu został przekazany do wskazanej placówki wychowawczej.

Nieletni odpowie teraz nie tylko za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, ale także za szereg innych wykroczeńiprzestępstw, w tym próbę potrącenia funkcjonariusza na służbie, ucieczkę przed Policją, stwarzanie zagrożenia na drodze oraz krótkotrwałe użycie cudzego pojazdu mechanicznego. Jak się okazało w trakcie prowadzenia czynności, młodociany sprawca wszedł w posiadanie kluczyków w wyniku ich kradzieży, a właściciel pojazdu nie wiedział o całym zajściu.

Dzięki profesjonalizmowi i determinacji funkcjonariuszy młodociany przestępca został zatrzymany, a na drodze nie doszłodo tragedii.