Troje oskarżonych o sutenerstwo i przestępstwa przeciw wolności seksualnej

Kobieta i dwóch mężczyzn zostali oskarżeni o działalność w grupie przestępczej, w której nakłaniali do prostytucji i czerpali z niej korzyści majątkowe. Usłyszeli też zarzuty przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Grozi im do pięciu lat więzienia.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Anna Placzek poinformowała w poniedziałek, że do Sądu Okręgowego we Wrocławiu skierowany został akt oskarżenia przeciwko trzem osobom podejrzanym o kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej, którą tworzyli w latach 2018-2022 we Wrocławiu, Wołowie i innych miejscowościach. Jedna z osób usłyszała także zarzut nielegalnego posiadania amunicji.

„W celu prowadzenia przestępczej działalności oskarżeni, będący w wieku od 50 do 23 lat, wynajmowali mieszkania, m.in. na terenie Wrocławia, w których werbowane przez nich kobiety świadczyły usługi seksualne. Kobietom organizowane był m.in. sesje fotograficzne w celu uzyskania materiałów niezbędnych do zamieszczenia ogłoszeń oferujących usługi seksualne w internecie. Oskarżeni zapewniali też kobietom uprawiającym prostytucję m. in. telefony komórkowe i karty SIM przeznaczone do umawiania się z klientami” - wyjaśniła rzecznik.

Podejrzani Krzysztof W. Wioletta W. i Denis W. uczynili sobie z tego nielegalnego biznesu stałe źródło dochodu, pobierając odpowiednie kwoty za realizowane usługi.

„Dwoje ze sprawców przyznało się do zarzucanych im czynów, wszyscy złożyli wyjaśnienia. Maksymalna kara jaka grozi podejrzanym to 10 lat pozbawienia wolności w przypadku kierującego zorganizowana grupą i 5 lat pozbawienia wolności w przypadku pozostałych członków grupy” - dodała rzecznik. Źródło: PAP