Nie klikajcie podejrzanych linków. Możecie stracić oszczędności życia

Osoba, która kliknie link, zostaje przekierowana na fałszywą stronę banku. Kiedy podejmie próbę zalogowania się, przestępcy przechwytują jej nick oraz hasło, a chwilę później są w stanie „wyczyścić” konto nieświadomej osoby ze wszystkich oszczędności. Wczoraj funkcjonariusze otrzymali takie właśnie zgłoszenie od 46-latki, która straciła w wyniku procederu przestępczego 42 tysiące złotych.

Kobieta otrzymała maila, w którym była informacja z wezwaniem do zwrotu pieniędzy. Z ciekawości kliknęła na link, a następnie zalogowała się do spreparowanej strony banku, tym samym dając dostęp do swoich oszczędności przestępcom, którzy wykonali pięć przelewów oraz dziewięciokrotnie za pomocą blika wypłacili gotówkę w tym samym bankomacie. Kobieta niestety w kilka minut straciła 42 tysiące złotych.

W związku z tym zdarzeniem ponowie ostrzegamy o fałszywych wiadomościach SMS oraz mailach. Wystarczy, że klikniemy w przesłany w nich link, zalogujemy się do spreparowanej strony internetowej banku, a przestępcy już po chwili - mając dostęp do naszego konta bankowego – wykonają przelewy zgromadzonych przez nas oszczędności, a my zostaniemy bez pieniędzy.

Pamiętajmy, że złodzieje w ten sam sposób kradną tożsamość osoby poprzez popularne portale społecznościowe, podszywają się pod nią i wykorzystując zaufanie znajomych proszą ich o podanie hasła „blik”. Dodają, że właśnie stoją przy kasie i chcą zapłacić za zakupy, ale ich karta płatnicza akurat w tym dniu straciła ważność lub proszą o szybką pożyczkę na zakupy przez internet, obiecując zwrot środków finansowych następnego dnia.

Bądźmy czujni i nie dajmy się zwieść pozorom. Czytajmy dokładnie komunikaty przychodzące na telefon podczas każdej transakcji oraz wiadomości od znajomych. Warto jest zadzwonić do osoby, która w ten sposób prosi nas o pomoc, w celu potwierdzenia, czy nie jest to próba przestępstwa. Taka forma kontaktu – przez komunikator - może się okazać zwykłym oszustwem. My natomiast możemy stracić swoje oszczędności, ponieważ przestępcy czekają tylko, aby wypłacić nasze ciężko zarobione pieniądze.

Wałbrzyscy policjanci przypominają wszystkim użytkownikom komputerów, telefonów komórkowych oraz innych urządzeń z dostępem do internetu o kilku ważnych kwestiach:

1. Pilnujmy swoich haseł dostępowych i pamiętajmy, aby wprowadzone hasła nie były możliwe do odszyfrowania przez osoby nieupoważnione. Dla bezpieczeństwa co kilka miesięcy zmieniajmy je.

2. Pamiętajmy o wylogowywaniu się z aplikacji za każdym razem po zakończeniu ich użytkowania.

3. Nie otwierajmy maili od nieznanych nam nadawców, a co najważniejsze zawartych w nich załączników oraz linków.

4. Oszuści często podszywają się pod witryny banków lub popularnych portali aukcyjnych i społecznościowych. Pamiętajmy, aby nie wpisywać w przypadku wystąpienia wątpliwości swojego loginu oraz hasła.

5. Informujmy dzieci o szkodliwych konsekwencjach wykorzystywania internetu.

6. Kontrolujmy strony internetowe, które przeglądają najmłodsi.

7. Zablokujmy te witryny, których według nas dzieci nie powinny przeglądać.

8. Uaktualniajmy system operacyjny i oprogramowanie, którego używamy.