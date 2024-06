Minister apeluje do samorządów o zgłaszanie się do programu "Aktywny Maluch"

6,5 mld zł czeka na samorządowców odważnych, zdecydowanych, którzy będą chcieli tworzyć miejsca opieki nad dziećmi do lat trzech w ramach programu "Aktywny Maluch" - powiedziała w środę wiceminister rodziny Aleksandra Gajewska. Dodała, że celem jest stworzenie ponad 102 tys. nowych miejsc opieki.

Wiceszefowa MRPiPS na konferencji prasowej z wojewodą mazowieckim Mariuszem Frankowskim zwróciła uwagę, że 1047 gmin (42 proc.) w Polsce nie ma dostępu do instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat trzech.

"To w tych gminach rodzice są zmuszeni organizować samodzielną opiekę nad swoimi dziećmi. Wpływa to oczywiście w sposób bezpośredni na aktywność zawodową mam małych dzieci. Tylko 63 proc. tych kobiet jest dzisiaj aktywnych zawodowo. Chcemy to zmienić" - podkreśliła Gajewska.

Dodała, że 1 października rusza nabór wniosków na jedno z trzech świadczeń w ramach programu "Aktywny rodzic". To "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" i "aktywnie w domu".

Minister przypomniała też o zmianach w programie "Aktywny Maluch" (wcześniej Maluch plus). Budżet programu został zwiększony z 5,5 mld zł do blisko 6,5 mld zł. Wzrosła została także wysokość dofinansowania na tworzenie miejsc opieki dla jednostek samorządu terytorialnego z 36 tys. do 57 tys. na jedno miejsce opieki.

"Apelujemy i namawiamy, żeby powstawało jak najwięcej nowych miejsc, bo te miejsca powodują dostępność, te miejsca likwidują bariery" - powiedziała Gajewska.

"6,5 mld zł czeka dzisiaj na samorządowców, odważnych, zdecydowanych, którzy będą chcieli realizować te inwestycje i odpowiedzą na potrzeby mieszkanek i mieszkańców czekających na to, by w ich gminach, w miejscu ich zamieszkania powstały placówki, które na wysokim poziomie, gwarantując jakościową opiekę, będą zajmować się ich dziećmi" - powiedziała wiceszefowa MRPiPS.

Dodała, że priorytetem jest stworzenie ponad 102 tys. nowych miejsc.

Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski wskazał, że na Mazowszu 147 gmin nie prowadzi żadnej formy opieki nad dziećmi do lat trzech. Zaznaczył, że problem nie dotyczy Warszawy, a pozostałej części województwa.

Frankowski zapowiedział powołanie specjalnego zespołu roboczego, które skoncentruje się na problemach w tych 147 gminach. Jak mówił, chodzi o to, by zachęcić włodarzy do tworzenia tego rodzaju miejsc opieki nad dziećmi w swoich regionach.

"Jestem przekonany, że to się przełoży na większą ilość nowych miejsc - czy klubów, czy dziennych opiekunów, czy samych żłóbków" - podkreślił.

Nabór wniosków do programu jest ciągły i potrwa do końca 2025 r. albo do momentu wyczerpania środków. Wniosek należy złożyć do wojewody właściwego ze względu na położenie gminy.

Informacje o dokładnych warunkach aplikacji o środki z programu można znaleźć na stronie internetowej MRPiPS w zakładce "Aktywny Maluch". Źródło: PAP