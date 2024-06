Bunt we wrocławskim zakładzie karnym. Wzięli zakładników

Za pomocą broni palnej, przemyconej wcześniej na teren zakładu, osadzeni terroryzują funkcjonariuszy służby więziennej oraz biorą studentów jako zakładników. W tak ekstremalnie groźnej sytuacji, kiedy pojawia się niebezpieczeństwo utraty życia przez wiele osób, do akcji wkraczają służby wyspecjalizowane w zwalczaniu najpoważniejszych zagrożeń

Kiedy nie zatrzymują najgroźniejszych przestępców bądź nie neutralizują najpoważniejszych zagrożeń, nieustannie doskonalą swoje umiejętności podczas licznych szkoleń, aby byli gotowi skutecznie i profesjonalnie zareagować, gdy będą potrzebni - informuje podkom. Przemysław Ratajczyk z SPKP we Wrocławiu. - Mowa o mundurowych elitarnej policyjnej jednostki, jaką jest Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji we Wrocławiu. Tym razem, dzięki współpracy z funkcjonariuszami służby więziennej, policyjni specjalsi z Dolnego Śląska zorganizowali wspólnie z Grupą Interwencyjną Służby Więziennej ćwiczenia w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że podczas wizytacji studentów w jednostce penitencjarnej, na terenie jednego z bloków, dochodzi do uwolnienia więźniów. Za pomocą broni palnej, przemyconej wcześniej na teren zakładu, osadzeni terroryzują funkcjonariuszy służby więziennej oraz biorą studentów jako zakładników. Na miejscu pojawiają się policyjni kontrterroryści z Wrocławia,Opola, Gorzowa Wielkopolskiego, Łodzi, Katowic, Poznania, mundurowi z wrocławskiego oddziału prewencji, funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej, a także żołnierze z Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca oraz Zespół Interwencji Specjalnych Straży Granicznej. Zadaniem służb biorących udział w ćwiczeniach było zaplanowanie, a następnie przeprowadzenie szturmu, odbicie zakładników, jednocześnie minimalizując ryzyko dla ich życia i zdrowia.

Celem ćwiczeń - dodaje podkom. Przemysław Ratajczyk - w których udział wzięła tak liczna grupa służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, była weryfikacja przygotowanych i wdrożonych rozwiązań systemowych w zakresie reagowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń lub sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy mieli możliwość doskonalić swoje umiejętności praktyczne w warunkach zbliżonych do rzeczywistych w dziedzinie organizacji, dowodzenia i prowadzenia działań oraz współdziałania funkcjonariuszy różnych służb.

Była to również doskonała okazja do sprawdzenia poszczególnych schematów działania wykorzystywanych w konkretnych sytuacjach zagrożenia, podkreślają funkcjonariusze służb, także tych obejmujących kooperację służb realizujących na co dzień rożne zadania, których jednak wspólnym mianownikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa i neutralizacja zagrożeń. Policjanci przetestowali również po raz kolejny sprzęt, który posiadają na wyposażeniu, doskonaląc sposób jego wykorzystania.