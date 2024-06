Ujawniono plan NATO na wypadek wojny z Rosją

Sojusz rozwija liczne "korytarze lądowe", aby w razie dużego konfliktu z Rosją umożliwić szybki przerzut amerykańskich wojsk i sprzętu na linię frontu.

Amerykańscy żołnierze mają lądować w jednym z pięciu portów i przemieszczać się wcześniej zaplanowanymi trasami, by stawić czoła ewentualnemu atakowi Moskwy, jak informują urzędnicy w rozmowie z "The Telegraph".

Te działania są odpowiedzią na wcześniejsze ostrzeżenia, że rządy zachodnie muszą być przygotowane na możliwość konfliktu z Rosją. Plany zakładają, że amerykańscy żołnierze będą lądować w holenderskich portach, a następnie transportowani pociągami przez Niemcy do Polski. "The Telegraph" podkreśla, że szlaki logistyczne stały się priorytetem od czasu, gdy przywódcy NATO na szczycie w Wilnie zgodzili się przygotować 300 000 żołnierzy do utrzymania w stanie wysokiej gotowości do obrony sojuszu.

NATO rozważa również przerzut wojsk do portów we Włoszech, Grecji i Turcji. Z włoskich portów amerykańskie wojska mogłyby być transportowane drogą lądową przez Słowenię i Chorwację na Węgry. Podobne plany dotyczą przerzutu sił z portów tureckich i greckich przez Bułgarię i Rumunię na wschodnią flankę sojuszu.

W szerokim zakresie nie mogę tego omawiać, bo jest to objęte różnego rodzaju tajnymi planami, ale jest to związane także z ćwiczeniami "Steadfast Defender 2024", które już się zakończyły. One m.in. sprawdzały możliwość przerzutu wojsk natowskich na różnych kierunkach, szybkości tego przerzutu z ominięciem różnego rodzaju barier administracyjnych. A więc jest to taka strefa Schengen dla wojska. Mamy też stworzone wspólne dowództwo operacyjne do tych spraw w Ulm w Niemczech - komentował w rozmowie z "Faktem" gen. Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO ds. transformacji.

W oparciu o istniejącą infrastrukturę cywilną i wojskową, wytycza się drogi główne i zapasowe, kierunki marszu dla przemieszczenia wojsk - wyjaśniał gen. Waldemar Skrzypczak.

Źródło: Daily Telegraph/Fakt/ wp.pl