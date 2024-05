Prezydent Andrzej Duda: nie wolno pozwolić, by wielkie inwestycje w Polsce zostały zatrzymane

Podczas spotkania z mieszkańcami prezydent podziękował za pracę samorządowcom, w szczególności za wykorzystanie środków płynących z Unii Europejskiej. Jak ocenił, to dzięki nim w Polsce powstały duże rozwiązania komunikacyjne. Jednocześnie dodał, że nie były to pieniądze, które Polska otrzymała „w prezencie”.

„Nie ma żadnego powodu, żebyśmy się w pas kłaniali i byli nie wiadomo jak wdzięczni. Umożliwiamy także i naszym przyjaciołom z Zachodu Europy robienie tutaj interesów. Bardzo dobrze, że je robią. Cieszymy się, że zarabiają. Dobrze, że przywożą do nas towary wysokiej jakości. Cieszmy się, że możemy je kupować. Oczywiście, sami chcemy być jak najbardziej konkurencyjni i produkować jak najwięcej” – powiedział prezydent.

Duda podkreślił, że należy pamiętać „o własnych interesach”, także w instytucjach europejskich. „Wszyscy, tak naprawdę, reprezentują w Parlamencie Europejskim interesy swoich krajów. Zwłaszcza ci z Zachodu, którzy bez kompleksów rozpychają się łokciami po to, żeby walczyć o interesy partykularne swoich krajów, swoich narodów, swoich wspólnot” – ocenił prezydent.

Prezydent mówił również o tym, że istotne jest pozostawienie zdrowego środowiska naturalnego dla kolejnych pokoleń. „Potrzebujemy energetyki, która będzie w jak największym stopniu oszczędzała zasoby naturalne, zwłaszcza te zasoby naturalne wyczerpywalne, a korzystała jak najwięcej z tych, które są, można tak zakładać, w pewnym sensie są niewyczerpywalne” – powiedział Duda, wymieniając w tym kontekście energię wiatrową i słoneczną.

Przypomniał, że w regionie konińskim są elektrownie węglowe, zapewniające 8 proc. zapotrzebowania na energię w Polsce. „W tym zakresie będziemy musieli dokonać poważnej zmiany” – ocenił Duda i dodał, że potrzebna jest w regionie elektrownia jądrowa.

Jak ocenił, energia atomowa jest bezpieczna dla środowiska. „To jest energia, która jest energią przyszłości. Nie dajmy się omamić wrzaskom zwłaszcza tych niektórych zwariowanych środowisk zza zachodniej granicy, które szaleją, żeby w ogóle zrezygnować z użycia atomu. To jest bzdura. Nie zrealizujemy transformacji energetycznej bez użycia atomu” – powiedział prezydent.

„Nie wolno pozwolić, by wielkie inwestycje w Polsce zostały zatrzymane. Trzeba o to walczyć, zarówno w Unii Europejskiej i na poziomie krajowym. One są zagrożone w tej chwili” – ocenił. Zadeklarował, że będzie walczył o budowę elektrowni jądrowej w regionie konińskim.

Budowa elektrowni jądrowej w Koninie to wspólna inwestycja państwowego PGE, należącej do Zygmunta Solorza spółki ZE PAK oraz koreańskiego KHNP. Łączna moc planowanej jednostki to 2,8 GW. W elektrowni wykorzystane mają być koreańskie reaktory APR1400. Elektrownia ma powstać do 2035 r. na terenach graniczących z obecną elektrownią węglową Grupy ZE PAK. W listopadzie ubiegłego roku projekt uzyskał decyzję zasadniczą.

Duda zapowiedział również starania o budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ocenił, że dzięki CPK „będą mogły przylatywać do nas największe samoloty, będziemy mieli hub przeładunkowy, przesiadkowy, będziemy mieli impuls rozwojowy". „Ale przede wszystkim będziemy mieli także dodatkowo wzmocnione strategiczne bezpieczeństwo" – zaznaczył.

Prezydent podkreślił, że na tak dużym lotnisku będą mogły lądować największe wojskowe samoloty transportowe. „Po to, by w przypadku zagrożenia mogli przylecieć tutaj nasi sojusznicy, żeby mogli tu przylecieć żołnierze, żeby mógł tu przylecieć dodatkowy sprzęt do obrony Rzeczypospolitej, do obrony NATO" – tłumaczył. „To jest fundamentalnie ważne dla naszego bezpieczeństwa" – ocenił Duda.

Według prezydenta CPK, razem z całą związaną z nim infrastrukturą komunikacyjną, drogową oraz kolejową, jest dla rozwoju Polski niezbędny. „Tutaj, w centralnej Polsce, między Koninem a Warszawą, musi powstać wielkie lotnisko i trzeba robić wszystko, żeby powstało. Ono jest w Polsce niezbędne, podobnie jak niezbędny jest rozwój naszych portów morskich" – powiedział Duda.

W ubiegłą środę wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że decyzja ws. CPK będzie ogłoszona "na dniach". Zaznaczył jednak, że "nie chce składać deklaracji", "bo to pan premier, razem z właściwymi ministrami, będzie ogłaszał zakończenie tego etapu audytu, podsumowania oceny ryzyk i szans". "Czekamy na ten finał, ale zaręczam, że będzie pozytywny" - spuentował Kosiniak-Kamysz. Dopytany o te słowa, zapewnił, że będzie "pozytywny dla rozwoju Polski".

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów ma być wybudowany port lotniczy. W skład CPK mają wejść też inwestycje kolejowe: węzeł przy porcie lotniczym i połączenia na terenie kraju, które powinny umożliwić przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Źródło: PAP