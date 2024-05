Mieszkaniec Olsztyna znacząco przekroczył prędkość. Tego się nie spodziewał

W piątek (24 maja) funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Olsztynie pełnili służbę na drogach Olsztyna. Po godzinie ósmej rano ustawili się przy ulicy Armii Krajowej, gdzie rozpoczęli kontrolę prędkości, z jaką poruszają się kierowcy.

W ich stronę zaczął zbliżać się nissan. Urządzenie służące do pomiaru prędkości wskazało, że porusza się z prędkością niemal 120 km/h. W tym miejscu obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Funkcjonariusze zatrzymali 30-letniemu mężczyźnie prawo jazdy na kolejne 3 miesiące i skierowali sprawę do sądu.

Policjanci przypominają, że zgodnie z obowiązującymi przepisami kierowca, który przekroczy dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h traci uprawnienia do kierowania na kolejne 3 miesiące.

Jeżeli w tym czasie zostanie zatrzymany do kontroli drogowej, okres zatrzymania uprawnień będzie przedłużony do 6 miesięcy. Za trzecim razem prawo jazdy zostanie unieważnione. Do jego odzyskania niezbędne będzie powtórzenie kursu i zdanie egzaminu.