Kościół wrocławski ma sześciu nowych księży. Co im powiedział arcybiskup?

Nowi księża ukończyli sześcioletnią formację seminaryjną oraz teologiczną na Papieskim Wydziale Teologicznym. Są to: Przemysław Fic, Marek Goliczewski, Piotr Kowalczyk, Grzegorz Łuczyszyn, Przemysław Pieczkowski, Mateusz Turzański, Marcin Kisiliczyk (klaretyn).

Uroczystą Mszę świętą w katedrze wrocławskiej odprawiało ponad 100 kapłanów z metropolitą wrocławskim i jego biskupami pomocniczymi na czele.

Jest to czas ostatecznego i definitywnego wyboru. Każdy z was musi na nowo sobie uświadomić, co oznacza trwać przy Jezusie. Czyli pozwolić prowadzić się Duchowi Świętemu, być wiernym Ewangelii, budować jedność z następcą św. Piotra, z biskupami i braćmi kapłanami. Trwać przy Chrystusie oznacza rezygnację z własnych ambicji, choć to dzisiaj trudne – mówił w homilii do wyświęcanych abp Kupny.

Za wzór nowym księżom postawił św. Jana Pawła II.

Cierpiał fizycznie i przez to cierpienie znoszone w wielkiej cierpliwości uczestniczył w cierpieniu Mistrza. Ale cierpiał także duchowo z powodu krytyki, niezrozumienia, także w swojej ojczyźnie. Dlatego na chwalenie dzisiaj nie mamy co liczyć, bardziej na złośliwą krytykę. Jan Paweł II był blisko Chrystusa przez wiarę, modlitwę, troskę o człowieka i szacunek dla każdego. Do nikogo się nie odwracał plecami, nikomu nie odmówił podania ręki – mówił bez ogródek metropolita wrocławski.

Podkreślił, że Chrystus posyła księży tam, dokąd sam przyjść zamierza. To znaczy także do tych, którzy zaginęli. Dlatego trzeba szukać dróg dotarcia do nich z Ewangelią.

Trzeba się pogodzić z tym, że Bóg mnie posyła niekoniecznie tam, gdzie chcę pójść. Niekoniecznie zgodnie z moimi planami i zamierzeniami. Pomagajcie młodym w odkrywaniu piękna miłości Boga i bliźniego. Oni tego oczekują, choć nie zawsze to wyrażają. Odkrywajcie wartość sakramentów wśród wiernych. Budujcie jedność i nieście nadzieję. Pomagajcie małżonkom i rodzicom. Służcie ubogim. Bądźcie miłosierni i świadectwem życia przyciągać do Chrystusa – opisywał abp Kupny.

Prosił nowo wyświęconych, by ich nauczanie było zgodne z Ewangelią, by nie głosili swoich przekonań i własnej teologii.

Podczas bardzo symbolicznego obrzędu święceń biskupi i księża nałożyli ręce na głowy neoprezbiterów, arcybiskup namaścił ich dłonie Krzyżmem. Nastąpiło też pzekazanie pateny z hostią i kielicha, a także przekazanie znaku pokoju. Nowi księża przysięgali posłuszeństwo swojemu biskupowi oraz życie w celibacie. Po wakacjach trafią do pracy do wyznaczonych przez arcybiskupa wrocławskiego parafii.