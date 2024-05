Kłótnie i spory w sejmiku. Jaros nie zostanie marszałkiem Dolnego Śląska

Podczas drugiej sesji sejmiku w nowej kadencji radni nadal nie wybrali zarządu i marszałka. Trwa próba sił, a w szeregach Koalicji Obywatelskiej zapanował prawdziwy chaos.

Przypomnijmy rozkład głosów. Najwięcej -15 radnych - ma Koalicja Obywatelska, 13 - PiS, 4- Trzecia Droga i 3- Bezpartyjni i 1 -Lewica.

Koalicja rządząca miała się zawiązać szybko, łatwo i przyjemnie. KO i Trzecia Droga mogły się przecież dogadać i miałyby większość. Do gry jednak weszli Bezpartyjni.

Rozbili Trzecia Drogę i zawiązali pięcioosobowy klub z PSL-em. Po co? Żeby nadal rządzić. Zaproponowali na marszałka Pawła Gancarza.

Dlatego nastąpiła próba sił i zrobił się impas. Podczas sesji sejmiku 22 maja, która nadal trwa, najpierw pod głosowanie poszła kandydatura posła Michała Jarosa.

Przewodniczący PO na Dolnym Śląsku przepadł z kretesem. Za nim zagłosowało jedynie 12 radnych z 35 obecnych (nieobecna była Marta Stożek z Lewicy).

To oznacza, że nawet kilka osób z Koalicji Obywatelskiej nie poparło Jarosa.

Nie rozumiem, jak to się stało, że w klubie 15-osobowym tylko 12 osób zagłosowało "za". To pokaz niesubordynacji co do zarządu partii i jej władz. To nas stawia w trudnej sytuacji. Musimy usiąść do stołu z PSL-em i wypracować jakiś kompromis, ale jest mi naprawdę smutno z tego powodu - mówi Jerzy Pokój, przewodniczący sejmiku z Platformy Obywatelskiej.

Przekonuje, że radni województwa z PO mają przygotowanych kilka opcji i nie zrezygnują z negocjacji.

Na sesji obecni są politycy PiS, posłowie: Michał Dworczyk i Paweł Hreniak. Wiadomo, że radni PiS nie poparli Michała Jarosa.

Poseł Jaros został zmiażdżony tym wynikiem. To kolejny dowód na chaos i bałagan w Platformie Obywatelskiej. To partia skupia się przede wszystkim na sobie i na swoich wewnętrznych sprawach. Nie myśli o tym, co jest ważne dla Dolnoślązaków. Jako PiS zagłosowaliśmy przeciwko osłowi jarosławowi ponieważ chcemy aby w hotelu marszałka zasiadł polityk z regionu, który myśli o mieszkańcach, a nie o awanturach politycznych przenoszonych z Sejmu na poziomie samorządu - komentuje Michał Dworczyk.

Odrzucenie Michała Jarosa pokazuje, że nawet wewnątrz Platformy Obywatelskiej nie ma zgodności co do wyboru marszałka.

Podobna historia była w radzie miejskiej we Wrocławiu za sprawą PO. Wchodzimy w obszar chaosu. Platforma Obywatelska nie ma pomysłu na Dolny Śląsk, a także nie ma pomysłu sama na siebie. Widać niezgodę radnych sejmiku z różnych opcji politycznych - dodaje Paweł Hreniak.

Będziemy wspierać wszystkich kandydatów, którzy merytorycznie są dobrze przygotowani. Decyzje radni będą podejmować indywidualnie, ale najpierw muszą poznać kolejnych kandydatów - zapowiada Dworczyk.