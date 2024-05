Na Dolnym Śląsku wrze. Sesja przekładana w nieskończoność

Wybór marszałka oraz zarządu województwa to kluczowe momenty dla dalszego funkcjonowania regionu. Kandydatura Michała Jarosa z Koalicji Obywatelskiej oraz Pawła Gancarza z PSL-u pokazuje, że wewnątrz dolnośląskiej "Koalicji 15 października" toczą się intensywne rozmowy i negocjacje.

II sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wywołała ogromne emocje. Wszystko za sprawą PSLu, który postanowił wbrew koalcjantowi stworzyć oddzielny klub w Sejmku Województwa Dolnośląskiego. Polska 2050 ustami Szymona Hołowni zadeklarowała jasno swoje stanowisko, które mówi że ugrupowanie "nie przewiduje żadnej formy koalicji z Bezpartyjnymi Samorządowcami na Dolnym Śląsku".

Bezpartyjni Samorządowcy i PSL utworzyli w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wspólny klub. Mają łącznie pięciu radnych w 36-osobowym sejmiku i chcą, aby marszałkiem województwa został szef regionalnego PSL, wiceminister infrastruktury, Paweł Gancarz.

W głosowaniu na marszałka województwa szef dolnośląskiej PO, poseł Michał Jaros choć był jedynym kandydatem, uzyskał 12 głosów z 35 radnych obecnych na Sejmiku Województwa Dolnośląskiego; przeciwko było 21, dwa głosy był nieważne.

Jaros był jedynym zgłoszonym kandydatem. Wcześniej nowo utworzony klub Bezpartyjnych Samorządowców i PSL (łącznie pięciu radnych) zapowiadał zgłoszenie kandydatury na marszałka wiceministra infrastruktury, szefa regionalnych struktury PSL Pawła Gancarza.

Po głosowaniu, w którym nie wybrano marszałka województwa dolnośląskiego, przewodniczący sejmiku Jerzy Pokój ogłosił przerwę.

Opóźnienie sesji o 3 godziny może sugerować, że dochodzi do ostatnich rozmów i prób osiągnięcia kompromisu w celu wyłonienia marszałka. Wybór ten wpłynie na polityczny układ sił w regionie oraz na realizację kluczowych projektów i strategii rozwojowych.

15:45 - kolejny raz odłożono rozpoczęcie sesji, tym razem o 10 minut.

16:11 - nadal trwa przerwa "dzisięciominutowa"

16:24 - nadal trwa przerwa "dzisięciominutowa"

16:29 - wznowiono obrady Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący wezwał do zebrania się w sali sesyjnej wszystkich radnych. "Obiecałem dziennikarzom, że wznowię, a PiS już napisał na mnie powiastkę, więc muszę uważać. No co, nieprawda?"

Przewodniczący poprosił tych, którzy będą w komisji nowelizacji statutu, żeby uwzględnić możliwość wprowadzenia instrumentu dyscyplinowania radnych.

16:31 - wniosek w imieniu Klubu Trzeciej Drogi poproszono o kolejne 20 minut przerwy. "Jak w imieniu klubu to ja nie mam wyjścia. I nie możecie na mnie napisać." - zwrócił się do dziennikarzy przewodniczący.

16:54 - przewodniczący wznowił obrady. "Jesteśmy znów w punkcie 1. Wybór marszałka." Poprosił o zgłaszanie kandydatów z rekomendacją.

16:55 - Zgłoszono Pawła Gancarza z PSL. Pod wnioskiem podpisało się 18 radnych.

Kandydaturę Gancarza zgłosił urzędujący marszałek Cezary Przybylski (Bezpartyjni Samorządowcy). PSL i Bezpartyjni Samorządowcy utworzyli w poniedziałek wspólny klub w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, który liczy pięciu radnych – dwóch z PSL oraz trzech z Bezpartyjnych Samorządowców

16:59 - Kandydat wyraził zgodę. Rozpoczęło się zadawanie pytań.

17:27 - Paweł Gancarz odpowiedział na pytania. Klub PiS poprosił o 20 minut przerwy.

17:52 - Klub poprosił o kolejną przerwę. Przewodniczący zastrzegł, że te 30 minut, to już ostatnia przerwa przysługująca klubowi.

18:23 - Klub Trzeciej Drogi/PSL poprosił o godzinę przerwy. Przewodniczący Jerzy Pokój najwyraźniej się zdenerwował: "Tak nie może być. Panowie, to ja w takim razie poddam to pod głosowanie. Mam takie uprawnienia. Wobec zdecydowanej postawy przewodniczącego klub zweryfikował czas z godziny do pół. Przewodniczący wyraził zgodę.

19:00 - minęło 8 godzin od rozpoczęcia sesji. Krótka rozmowa przewodniczącego z Cezarym Przybylskim. Przewodniczący zaprasza wszystkich radnych na salę.

19:05 - wznowiono obrady. Urna czeka na głosy.

19:21 - komisja udała się na podliczenie głosów. Głosowano tajnie. Przerwa dla komisji 15 minut.

19:30 - Po niemal 9 godzinach wybrano marszałka województwa dolnośląskiego. Został nim Paweł Gancarz z PSL .

Za - 28

Przeciw - 6

Oddano 34 ważne głosy, a 1 nieważny.